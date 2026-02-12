水上車輛基地聯外道路明開放通行 將有效緩解塞車問題

水上鄉長林緗亭（左2）等視察水上車輛基地聯外道路。（水上鄉公所提供）

嘉義縣立委蔡易餘爭取水上鄉交通建設水上車輛基地聯外道路工程，已於去年底完工，將於明天（2月13日）上午8點正式開放通行；今天水上鄉長林緗亭等前往視察，確認道路設施完善、交通動線規劃妥適，整體狀況良好，通車後將有效分流進出水上鄉的車流，並改善中興路平交道長期壅塞問題，提升整體交通效率。

林緗亭與交通部鐵道局中部工程分局段長陳銘煌、立委蔡易餘服務處、縣議員江佩曄、黃榮俊、水上鄉民代表會主席王國智及代表劉俊成等共同現場履勘與視察。

為配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」，原位於嘉義車站後方的嘉義機務段將南遷至水上車輛基地，基地面積約22.25公頃；水上車輛基地工程自2024年6月開工，總經費約70億元，工期1400天，預計2028年5月完工。

林緗亭表示，水上車輛基地「聯外道路」工程已完成，此道路原為基地園區內部道路，經蔡易餘與中央多次協調，成功爭取對外開放，將成為水上鄉重要聯外幹道，感謝蔡易餘向中央協助爭取，讓園區道路得以對外開放使用，大幅提升地方交通便利性。

聯外道路位於車輛基地東側，全長1771公尺，路寬從原本的4公尺拓寬為10公尺，採雙向雙車道設計，並設有1.5公尺設施帶與完善的農田灌排系統。

道路北端距新設台鐵北回歸線車站約730公尺，南端距水上站約450公尺，向北可銜接嘉42-1道路、柳林平交道與台1線，並可經由北回太空館前道路至鴿溪寮平交道，向南則連接水上市區新進街172巷，通車後可提供嘉義機務段人員進出使用，並取代原本4公尺寬的農路，讓周邊居民通行更安全順暢。

水上車輛基地聯外道路路寬拓寬為10公尺。（水上鄉公所提供）

水上車輛基地聯外道路通車後將可有效分流進出水上鄉的車流。（水上鄉公所提供）

