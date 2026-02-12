3縣市低溫特報！明晨恐低於10度

氣象署表示，明（13日）晨新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

中央氣象署今（12日）下午發布低溫特報與強風特報，新竹縣、苗栗縣、南投縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）；彰化縣、雲林縣、台南縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署16點23分發布低溫特報表示，受輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明（13日）清晨新竹、苗栗及南投局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署也於16點26分發布強風特報，表示因風力偏強，今日下午至明日清晨，彰化縣、雲林縣、台南縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

