恆春半島夜市又出現非法中國零食 屏衛局突擊攔截開罰。（屏縣府提供）

農曆春節連假進入倒數階段，國境之南恆春半島已現旅遊人潮，為守護遊客與在地鄉親的年節食安，屏東縣政府衛生局日前出動稽查大隊，強勢進駐恆春夜市進行食品安全專案查核。再度發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國網紅零食，由於去年該夜市也曾發生類似違規案件，衛生局當場要求違規業者立即下架，沒想到業者在稽查人員離開後還重新擺攤，無視法令，業者恐將面臨最高300萬元的重罰。

屏東縣政府衛生局稽查人員鎖定春節前夕的食安重點，逐一針對攤商進行來源查核。巡視過程中，稽查小組發現部分攤位陳列標示不全、來源不明的中國製「大面筋 經典香辣（調味面製品）」等5項熱門網紅食品。這些零食多半包裝鮮艷，卻缺乏合法的輸入許可證明，極可能未經過我國嚴格的邊境查驗，潛藏非法添加物或防腐劑超標的風險，衛生局隨即勒令業者全數下架封存，並帶回相關證據進行後續裁處。

屏東縣衛生局指出，根據《食品安全衛生管理法》第30條規定，凡是從國外輸入的食品，除個人自用外，必須向食藥署申請查驗並取得輸入許可通知，始得在市場上販售。對於此次在恆春夜市查獲的違法案件，衛生局強調將依同法第47條，處以新台幣3萬元以上、300萬元以下的罰鍰。這已不是恆春夜市首度出現非法中國零食，去年同期也曾爆發類似案例，顯見仍有部分業者心存僥倖，企圖趁年節商機非法引進未經檢驗的「水貨」零食。

隨著春節腳步接近，衛生局也再次重申，年節前的稽查重點除了嚴防非法進口食品竄入夜市，更包含散裝年貨的標示完整性以及攤商的作業環境衛生。官方呼籲所有食品從業人員應落實自主管理，切勿販售來源不明的產品。同時也提醒到恆春半島旅遊或走春的民眾，選購零食時務必認清中文標示與合法來源，不要購買外包裝標示不明的網紅食品，以免滿足了口腹之慾卻賠掉身體健康。衛生局將持續在春節期間加強抽驗，確保「國境之南」的觀光與食安招牌不受汙染。

恆春半島夜市又出現非法中國零食 屏衛局突擊攔截開罰。（記者蔡宗憲攝）

