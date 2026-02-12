嘉縣水道頭聚落「小老闆開店日」 邀親子共度創意週末

嘉藝點水道頭文創聚落結合歷史建築修復與文創品牌，多次舉辦市集活動。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣朴子市嘉藝點水道頭文創聚落結合歷史建築修復與文創品牌，嘉義縣文化觀光局將於新春連假2月21、22日在水道頭聚落舉辦「小老闆開店日」，邀親子共度創意週末，透過市集活動讓小朋友幫自己的「舊愛」找到珍惜它的「新歡」。

嘉義縣文化觀光局表示，活動從21日上午11點由「朴通市集」率先登場，集結在地文創品牌與特色美食，下午有手作造型湯圓的體驗課程可報名參加，22日有手作飾品體驗。

嘉義縣文觀局長徐佩鈴表示，縣府持續推動文化聚落再生與活化，嘉藝點水道頭文創聚落目前有9家文創藝文品牌進駐，包括「動物好朋友」、「Tinco庭口金工」、「誠農藩」、「新住民關懷之家」、「好日作工作坊」、「翌莎精品咖啡」、「誠農食堂」、「方舟森林」及「梅嶺美術館」，提供手作體驗、藝文展覽與特色餐飲。

徐佩鈴表示，藉由「小老闆開店日」等活動讓文化空間成為居民與遊客共享的生活舞台，展現朴子獨有的人文底蘊與文化創意能量，活動現場有DIY體驗及演出表演，還有「打卡送好禮」民眾在社群平台分享活動照片，可獲得限量「祈福繪馬」乙張，邀請民眾春節連假來此一遊。

嘉藝點水道頭文創聚落舉辦適合親子的活動。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「小老闆開店日」，邀親子共度創意週末。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

