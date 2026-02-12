為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三峽河濱自行車道 老舊鋪面更新、加強夜間照明

    2026/02/12 09:32 記者黃政嘉／新北報導
    新北市高灘處改善三峽河自行車道老舊鋪面更新，提升自行車騎乘舒適性。（圖由新北市高灘處提供）

    位於新北市三峽河左岸，介於三角湧大橋至三峽礫間之間的自行車道，自2016年啟用後，即為環島自行車道的重要通行動線，其中鄰三角湧大橋部分路段也配合捷運三鶯線工程施工，為提升通行安全與騎乘品質，新北市高灘地工程管理處與捷運局跨機關協調合作，辦理自行車道鋪面改善工程，12月10日已完工，提升夜間照明及行車、行走安全，春節將到，新北市高灘處邀民眾走進新北河濱公園，享受低碳假期。

    高灘處長黃裕斌表示，新北河濱公園擁有全國最長218.06公里的自行車道系統，並已與北北基桃完整串聯，新北市府近年持續投入資源優化河濱自行車道系統，原三峽河左岸自行車道部分路段鄰近河岸，因長期使用及地質因素出現不均勻下陷情形，另三峽礫間至龍埔堤防間也缺乏照明設施，此次工程針對下陷路段進行地質改良，同時增設13盞路燈並完成老舊鋪面更新，提升夜間照明及行車、行走安全。

    居住在三峽民生街的林姓市民表示，平時常帶孩子到三峽礫間周邊散步，過去因道路老舊、夜間照明不足，人潮稀少，晚間改往龍埔堤防自行車道活動，此次市府重新鋪設道路並增設照明後，讓周邊居民多了1處適合夜間散步與親子休閒的好去處。

    黃裕斌也指出，高灘處近期陸續完成樹林區館前路與八德街口、新莊區重新堤外道路、二重疏洪道疏洪八至十路周邊，以及成蘆橋周邊等多處自行車道及車行道路老舊鋪面更新工程，並同步改善以往易積水問題，未來將持續盤點園區內待優化路段，打造更安全、順暢的河濱動線。

    新北市三峽河自行車道路面老舊，高灘處與捷運局合作安排鋪面改善工程。（圖由新北市高灘處提供）

    新北市三峽礫間旁自行車道提升夜間照明。（圖由新北市高灘處提供）

    新北市高灘處另完成樹林區館前路與八德街路面改善工程，提升行車舒適性。（圖由新北市高灘處提供）

