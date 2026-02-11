春節蔬菜、豬肉價格親民 大白菜20公斤比雞腿便當便宜

雲林縣長張麗善前往西螺果菜市場視察蔬菜供應、拍賣狀況。（記者黃淑莉攝）

春節將屆，雲林縣長張麗善今（11）日前往西螺果菜市場、雲林肉品市場視察蔬果、毛豬拍賣情況，供應量充足、價格很親民，蔬果部分，每日拍賣量約1000公噸左右、均價每公斤18至20元，尤其「菜王」高麗菜20公斤裝一件150元、大白菜只要120元；毛豬拍賣頭數每日約2900頭，均價每公斤85至90元，相較去年同期回穩。

張麗善與西螺果菜市場董事長蔡德福、西螺農會總幹富廖錦富、農業處長魏勝德、議員李明哲等人，到西螺果菜市場了解年前蔬果狀況，蔡德福指出，本週起進入春節採買高峰，市場已提前完成產地聯繫與人力調度，因氣候穩定有利蔬菜生長，加上需求量增，每日到貨量較平日增加，每日約有1000公噸，拍賣均價每公斤約18至20元，價格穩定。

請繼續往下閱讀...

年節需求量大的高麗菜、大白菜、青蒜苗、長年菜數量充足，且品質很好，尤其高麗菜、大白菜價格很平易近人，呼籲大家過年多吃蔬菜。

隨後張麗善又到肉品市場視察毛豬拍賣狀況，肉品市場總經理黃加安表示，1月底至今，雲林毛豬拍賣頭數每日約2500至2900頭，均價每公斤約85至90元，與去年同期90多元相比趨於回穩，越接近春節拍賣頭數增加，今天有3100多頭，價格約85元左右。

黃加安強調，春節期間肉品市場休市7天，已事先與豬農及承銷商達成開市後承銷頭數媒合，調節市場供需與價格。

張麗善說，整體看起來，蔬菜、毛豬供應量無虞，價格平穩，尤其高麗菜、大白菜等大宗蔬菜價格親民，呼籲民眾多選購，很適合熬煮火鍋等湯頭，另雲林全面禁止廚餘養豬，從飼養、生產、屠宰到加工各環節都經得起檢驗，大家可以安心買、健康吃。

雲林肉品市場毛豬拍賣，量價平穩。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法