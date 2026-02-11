為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廍子國中校舍落成動土 盧秀燕喊窮 張廖萬堅指台中拿6億補助

    2026/02/11 15:52 記者蔡淑媛／台中報導
    北屯區廍子國中一期校舍落成、二期校舍動土典禮。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區廍子國中一期校舍落成、二期校舍動土典禮。（記者蔡淑媛攝）

    台中市府今天舉行北屯區廍子國中一期校舍落成、二期校舍動土典禮，第一期由中央地方各出一半經費，台中市長盧秀燕感謝北屯現任立委和議員爭取，再喊二期是市府自行負擔；教育部次長張廖萬堅則則指縣市中小學興建都由地方政府支出，但他擔任立委時爭取行政院案專案補助新興人口區的計畫興校，台中共有4校獲得6億多補助，南興國中小、廍子國中等3所將於今年招生。

    立委何欣純也說，由時任立委張廖萬堅帶領下爭取新興人口區興校計畫，廍子國中土地原為國有財產署土地，她和當時的立委莊競程等3人共同協調蓋校，未來她當市長也會拜託中央與地方合作，在人口新興地區增設學校、校舍。

    廍子國中北屯區人口超過31萬人，其中廍子里是為全市人口成長最快地區之一，新設廍子國中，一期校舍耗資3億9200萬元預算興建，由中央與地方各負擔一半經費；二期校舍興建則由市府全額編列總經費2億6267萬1000元，持續完善校園整體設施。

    今天市府舉行一期校舍落成、二期校舍動土典禮，邀請逾200多人參加，廍子國小學生放寒假，也邀來參加典禮，並與市長剷土動工。

    盧秀燕會中大談教育建設及喊窮，市府稅收沒那麼多，除了中央補助，甚至必須賣地，但為了教育都值得」直指任內全市新設10餘所學校，北屯區占5所，以及汰換課桌、115學年度營養午餐政策。

    張廖萬堅現場致詞則說，縣市興建校為地方政府負擔，中央是不補助的，除了老舊校舍的拆除或設備補助，但地方政府要在人口激增區蓋校很吃力，因此向行政院爭取專案補助，全國共40多億，台中市有西屯區福科國中一棟校舍，以及北屯區南興國中小、廍子國中共4所。

    張廖萬堅也喊話盧秀燕，台中市府今年度統籌分配款增加295億元，也希望市長多多投資在教育，中央一定會配合。

    今天活動包括立委黃健豪、議員曾朝榮、陳成添、謝家宜、教育局長蔣偉民、民政局長吳世瑋、北屯區長陳宗祈等均出席，立法院副院長江啟臣、議員沈佑蓮、賴順仁，顏莉敏副議長也派代表到場。

    張廖萬堅表示，行政院案專案補助新興人口區的計畫興校，台中共有4校獲得6億多補助，南興國中小、廍子國中等3所將於今年招生。（記者蔡淑媛攝）

    張廖萬堅表示，行政院案專案補助新興人口區的計畫興校，台中共有4校獲得6億多補助，南興國中小、廍子國中等3所將於今年招生。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純與盧秀燕同框與小學生互動。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純與盧秀燕同框與小學生互動。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區廍子國中一期校舍落成、揭牌。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區廍子國中一期校舍落成、揭牌。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純表示，未來她當市長也會拜託中央與地方合作，在人口新興地區增設學校、校舍。（記者蔡淑媛攝）

    何欣純表示，未來她當市長也會拜託中央與地方合作，在人口新興地區增設學校、校舍。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播