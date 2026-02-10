明冷空氣快閃！ 週五起連3天上看27度 除夕又有冷空氣報到

未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天（11日）有短暫冷空氣來襲！中央氣象署預報，明天到週四清晨鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫略微下降，週四白天溫度回升，週五至下週日（小年夜）各地天氣晴朗穩定，下週一（除夕）有另一波冷空氣報到，預計影響到下週四、下週五（初三、初四）。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到除夕間共有兩波冷空氣來襲，強度沒有很強，屬於東北季風，分別會影響明天到週四清晨、除夕至初三的天氣，北台灣溫度會略為下降，其餘地區影響較小。

黃恩鴻指出，明天到週四清晨鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫略微下降，北部、宜蘭白天18-21度，早晚13-15度，其他地區白天24-26度、早晚16-18度。降雨方面，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻表示，週四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升、水氣也會更少，早晚仍偏涼，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

「週五到下週日（除夕）三天天氣晴朗穩定！」黃恩鴻說，各地晴朗多雲，西半部日夜溫差大，各地白天溫度約25-27度，局部地區溫度更高，如南部達30度左右，僅東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，除夕東部地區也會有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，到了除夕時，會有另一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，溫度與明天相似，北部、宜蘭、花蓮白天18-21度，其餘地區則是24-26度。降雨方面，主要是桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，這波冷空氣後，預計會有下一波冷空氣接力，因此影響時間較長，預估影響到下週四、週五（初三、初四）左右，不過仍需再觀察。

黃恩鴻提醒，回暖期間可能會有起霧的情形，因此週五晚上至週六清晨中部以北地區、週日中部以北地區及金門、馬祖有低雲或霧影響能見度，民眾應多加留意。

未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

