週三北東多雲短暫雨 中南部高溫上看27度

氣象署指出，桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大台北地區亦有零星降雨。（資料照）

氣象署指出，週三（11日）東北風增強，北部與東北部雲量較多，且有零星或短暫雨勢，其他地區則是多雲到晴；白天中南部高溫上看27度，北部也有22度，但清晨各地體感上仍偏涼，晨間出門請多添加衣物。

中央氣象署預報，週三清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大台北地區亦有零星降雨，雖然降雨不多，外出仍建議攜帶雨具備用，不過對於其他地區天氣影響不大，大多仍維持多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，清晨局部仍有輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為13到15度，而南部及花東則為16至18度，感受偏涼，而高溫在北部及宜花略下降到19至22度，中南部及台東則可來到24至27度，感受較溫暖。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，13至19度，馬祖多雲短暫雨，11至14度。

關於週末天氣，天氣風險公司指出，週五起到週末天氣大致維持穩定，預報看起來各地都是晴到多雲的天氣，降雨訊號不明顯，適合做年前的大掃除準備；溫度方面持續上升，北部、東半部高溫逐漸會回升到25到27度，中南部更是有機會上升到30度，明顯會變得比較溫暖，甚至有點熱起來，但夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差大，早出晚歸要特別注意。

紫外線指數方面，台北市、基隆市低量級，其他縣市中量級到高量級。

空氣品質方面，週三環境風場轉為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

北部及宜花高溫約19至22度，中南部及台東則可來到24至27度，感受較溫暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，台北市、基隆市低量級，其他地區中量級到高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法