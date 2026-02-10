瑪利歐迷看過來！景點集章兌換限量「？磚塊小提燈」首波2/11開放預約

嘉義縣限定集章活動開跑，預約限量「？磚塊小提燈」。（嘉義縣政府提供）

備受矚目的2026台灣燈會「超級瑪利歐・星燦嘉年華」，嘉義縣政府攜手日本任天堂推出特色燈區與限量「？磚塊小提燈」，為鼓勵遊客們深入嘉義縣旅遊，文化觀光局特推出「慢遊嘉義官方LINE限定」景點集章活動，邊走訪景點、邊完成集章，只要完成5處景點集章，就能預約限量小提燈，兼顧旅遊樂趣與收藏紀念。

嘉義縣文化觀光局表示，集章活動共有115處景點，包括特色觀光工廠、山林步道、在地文化景點，多元玩法一次滿足。遊客只要加入「慢遊嘉義官方LINE」，點選「主選單－景點集章贈」開始蒐集，前往指定景點並透過手機定位完成集章，累積滿5處景點，就取得限量小提燈預約資格。

第一波小提燈預約時間為2月11日上午9時至2月16日晚間23時59分開放，提供3月3日至3月8日期間的兌換時段，每日限量1800份，額滿為止。文化觀光局提醒，只有完成集章的遊客才能進行預約，建議提前規劃旅遊行程，把握機會登記。所有集章、預約及兌換流程皆須透過「慢遊嘉義官方LINE」完成，並依預約時段到場領取，逾時將不保留名額。

文化觀光局呼籲全國遊客提早安排春節過年期間，可以跟著「超級瑪利歐・星燦嘉年華」集章活動的腳步走遍嘉義縣115處景點，第二波小提燈預約也將在春節連假後的2月25日上午9時至3月2日晚間23時59分，提供3月9日至3月15日期間的兌換時段，邊旅遊、邊集章，不僅能蒐藏限量小提燈，也能深入探索嘉義的多元魅力，享受玩樂與旅遊兼具的假期。

嘉義縣限定集章活動開跑。（嘉義縣政府提供）

「超級瑪利歐・星燦嘉年華」集章活動共有115處景點。（嘉義縣政府提供）

