為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節將屆 農金署協調國銀協助供應新鈔

    2026/02/10 12:44 記者楊媛婷／台北報導
    農金署協調台灣銀行、土地銀行、合作金庫供應農漁會信用部新鈔。（資料照）

    農金署協調台灣銀行、土地銀行、合作金庫供應農漁會信用部新鈔。（資料照）

    春節將屆，為確保農民都可以領到新鈔，農業部農金署今（10日）表示，已協調台銀、合作金庫、土銀供應各農漁會信用部新鈔，春節連假期間也將增加農漁會信用部ATM補鈔次數，以確保供應充足現金。

    有錢沒錢，都要換個新鈔好過年，農金署表示，為因應民眾於春節連假期間資金提領及轉帳需求，全國農業金庫及農漁會信用部金融卡跨行轉帳及提款限額一律按日曆日計算，並指派專人監控ATM服務狀況，增加補鈔次數，也將派員至各縣市，抽測各農漁會信用部ATM是否供應充足的現金、有無標示ATM專線聯絡電話及緊急電話有無專人接聽等運作情形，以確保連續假期ATM運作順暢。

    另為防範詐騙，農金署表示，農業金庫及農漁會信用部已加強對異常帳戶之管理，並落實執行警示帳戶聯防機制作業處理程序；客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，主動關懷詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以積極預防客戶受騙，如發現客戶有疑似受騙情形者，將積極提醒或勸阻客戶，必要時通知警察機關協助處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播