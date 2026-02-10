為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    包種茶搖籃不是文山 南港茶葉藏「桂花香」

    2026/02/10 09:39 記者孫唯容／台北報導
    茶葉製造示範場周圍的山徑是步道愛好者的天堂，深入山林的森林棧道，綠樹成蔭，清新空氣和美麗的自然景觀，讓人身心舒暢，最新完工的環山步道及周圍自然環境，有著「台北最東邊祕境」之稱。（北市產發局提供）

    茶葉製造示範場周圍的山徑是步道愛好者的天堂，深入山林的森林棧道，綠樹成蔭，清新空氣和美麗的自然景觀，讓人身心舒暢，最新完工的環山步道及周圍自然環境，有著「台北最東邊祕境」之稱。（北市產發局提供）

    不少民眾對包種茶的認知皆以「文山」為大宗，不過北市產業發展局介紹，台灣包種茶的搖籃是在南港，民眾沿著舊莊街蜿蜒上山，就可聞到空氣中逐漸染上淡淡的茶香與桂花香，南港茶葉製造示範場也映入眼簾，這裡免收門票，環境清幽，在地農會、社區協會也常在此舉辦製茶或手作活動，帶領民眾更深入地認識當地的茶文化。

    產發局指出，茶葉製造示範場周圍的山徑是步道愛好者的天堂，深入山林的森林棧道，綠樹成蔭，清新空氣和美麗的自然景觀，讓人身心舒暢，最新完工的環山步道及周圍自然環境，有著「台北最東邊祕境」之稱，未受人為侵害的山區環境，造就每年初夏熱門的「夜訪火金姑」系列活動，來此不僅能觀察螢火蟲生態，還能遠眺台北101大樓。

    產發局表示，南港身為全台第二大桂花種植地，桂花又是南港區花，早期為了使包種茶香味更加濃厚，茶農們便在茶園中種植桂花來提升香味豐富度，因此也造就舊莊產出的包種茶在香醇口感中，帶有一絲桂花獨有的香氣。在地農業團體也會推出品味桂花步道、採桂花與製作桂花釀的相關體驗行程。春、冬兩季，茶農也會開放部分茶園，讓民眾戴斗笠、背茶簍體驗採茶與製茶的茶鄉風情。

    南港茶山可說是台北人的後花園，社區中的茶山生態、文化與產業，每年皆會在特定季節中舉辦許多相關活動及展覽，除了推廣茶鄉多元發展外，也讓民眾更加了解社區的獨特性，搭乘大眾運輸工具的民眾，可搭乘捷運至昆陽站，轉乘小5公車至「茶葉製造示範場」站進行參訪，或步行即可抵達環山步道入口。

    每年初夏熱門的「夜訪火金姑」系列活動，來此不僅能觀察螢火蟲生態，還能遠眺台北101大樓。（北市產發局提供）

    每年初夏熱門的「夜訪火金姑」系列活動，來此不僅能觀察螢火蟲生態，還能遠眺台北101大樓。（北市產發局提供）

    產發局表示，南港身為全台第二大桂花種植地，桂花又是南港區花，早期為了使包種茶香味更加濃厚，茶農們便在茶園中種植桂花來提升香味豐富度。（北市產發局提供）

    產發局表示，南港身為全台第二大桂花種植地，桂花又是南港區花，早期為了使包種茶香味更加濃厚，茶農們便在茶園中種植桂花來提升香味豐富度。（北市產發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播