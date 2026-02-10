嘉義優鮮燈區大帆船領航 營造親子打卡亮點

「嘉義優鮮」燈區由楊海茜創作的甜蜜熊。（圖由嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會在嘉義，由嘉義縣政府農業處精心策劃的「嘉義優鮮」燈區。其中「世界航道」大帆船主燈由台灣知名藝術家伊祐．噶照親手設計打造，傳達嘉義精品農產邁向世界、航向國際的品牌願景，主燈高度超過7公尺，氣勢磅礡，展現嘉義農業深耕在地、放眼全球的堅定步伐。

農業處長許彰敏表示，大帆船的帆面結構象徵縣府與農民「同舟共濟」的團隊精神，透過層層光影律動，營造出乘風破浪、穿越急流的動態視覺效果，展現嘉義農產現代化與國際化並進的形象，成為燈會中極具辨識度的夜間地標。燈區同時邀請多位藝術家進駐創作，將「嘉義優鮮」的品牌故事轉化為14件精緻的燈組作品，與主燈交織出豐富而立體的視覺層次。

許彰敏說，為打造最受歡迎的親子打卡場域，燈區特別設置4座巨型、充滿童趣的氣模作品，包括吉祥物山麻雀「優鮮麻吉」、結合阿里山小火車與山區特色的「登登探險隊」、展現環境友善養殖精神與海港活力的「波波勇士」，以及由多種鮮果組成、呈現職人合作精神的「優鮮田徑隊」。透過生動場景，讓民眾在歡樂氛圍中認識嘉義好物。

除視覺饗外，燈區同步設立「嘉義優鮮館」，集結超過60家通過認證的優質在地品牌，打造燈會期間最完整的農產精華展區。館內精選季節鮮果、人氣伴手禮，並推出12項「2026台灣燈會×嘉義優鮮」聯名限定伴手禮，包括烏魚子蛋捲、鳳梨酥、魚鬆禮盒、純米大吟釀清酒、地瓜禮盒、辣椒米磚、果乾、茶油乾拌麵、魚酥及海藻禮盒等，品項多元、各具特色，歡迎來嘉賞燈選購。

「嘉義優鮮」燈區由楊海茜創作的甜蜜熊示意圖。（圖由嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮」燈區陳勇昌創作中的庇光之果。（圖由嘉義縣政府提供）

「嘉義優鮮」燈區苦盡甘來示意圖。（圖由嘉義縣政府提供）

