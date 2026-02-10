為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    黑尾鷗隨身帶保麗龍 愛鳥人士疾呼搶救

    2026/02/10 09:47 記者洪臣宏／高雄報導
    黑尾鷗嘴巴被魚網纏住，隨身帶著一塊保麗龍。（圖由陳俊強提供）

    黑尾鷗嘴巴被魚網纏住，隨身帶著一塊保麗龍。（圖由陳俊強提供）

    正值黑尾鷗過境台灣季節，高雄林園及台東接連發生黑尾鷗隨身攜帶保麗龍窘境，畫面令人不忍，愛鳥人士疾呼搶救。林園愛鄉協會理事陳俊強指出，相同情況近年發生機率愈來愈高，海岸線日益增加的海廢，正帶給海鳥潛在危機。

    陳俊強近日在汕尾地區發現1隻嘴巴被漁網纏住，隨身帶著1塊保麗龍的黑尾鷗，無獨有偶，台東卑南溪口同期也出現受困黑尾鷗，他說，最近幾年東海岸和西海岸都陸續出現類似畫面，高雄林園、澎湖和台東富岡都曾出現過「黑頸圈黑尾鷗」

    值得一提的是，苦主幾乎都是黑尾鷗。陳俊強說，這應該是跟黑尾鷗的覓食習慣有關，牠除了會吃活的魚蝦之外，也會撿食沙灘上的魚屍，曾觀察到很喜歡在岸邊的廢棄物中翻找食物。

    陳俊強指出，黑尾鷗是1種中型海鷗，身長約45公分，翼展大概126至128公分，成鳥深色翅膀，飛行比其他海鷗更飄浮、更優美，牠們會發出像貓叫的哀怨叫聲，在日本被稱作「海貓」，在韓國則為「貓鷗」。黑尾鷗的主要食物來源為細小的魚類、軟體動物、甲殼類海產與其內臟等。

    林園愛鄉協會海岸巡守志工隊定期淨灘，最能感受到海廢正肆虐海岸線。陳俊強說，高屏溪沿岸被掩埋和違規傾倒的垃圾，每次遇到豪大雨，大量的溪水就會把垃圾沖刷到出海口，或夾雜在漂流漂移到海岸，成為林園海岸髒亂的主要來源，而海廢已成為地球嚴重問題。

    曾發現戴著黑色頸圈的黑尾鷗。（圖由陳俊強提供）

    曾發現戴著黑色頸圈的黑尾鷗。（圖由陳俊強提供）

    志工淨灘清除海廢。（圖由陳俊強提供）

    志工淨灘清除海廢。（圖由陳俊強提供）

