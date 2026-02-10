為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今白天高溫上看26度 除夕將有另一波鋒面南下

    2026/02/10 07:08 即時新聞／綜合報導
    今日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適。（資料照）

    今日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（10日）清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚低溫各地約11至16度，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有機會出現10度以下低溫；預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，民眾需留意中南部日夜溫差大。

    天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週三（11日）、週四（12日）鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測中部以北及宜蘭13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門13度，馬祖11度；高溫預測：北部、宜花及澎湖19至22度，中南部及台東23至27度，金門18至19度，馬祖12至14度。

    週五（13日）至下週日（15日，小年夜）環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨。下週一（16日，除夕）將會有另一波鋒面通過，北台灣氣溫會再度下降。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 15 13 ~ 24 15 ~ 26 9 ~ 16

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

