02/10 各報重點新聞一覽

國民黨副主席蕭旭岑嗆聲美國在台協會處長谷立言「只比科長大一點」，美國國務院昨日嚴正強調，AIT處長是國務卿在台灣的代表，充分代表美國政府的立場。

打臉蕭旭岑「科長說」 美國務院：谷立言為國務卿在台代表

國民黨副主席蕭旭岑訪問中國返台後，近日嗆聲美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發外界批評。美國國務院昨日嚴正強調，AIT處長是國務卿在台灣的代表，充分代表美國政府的立場。形同越洋打臉蕭旭岑的「科長說」。

黎智英遭重判20年 國際抨擊「政治審判」

香港「壹傳媒」創辦人黎智英九日被依違反「港區國安法」，重判廿年徒刑，為中國強行在港實施該法以來判處的最長刑期。黎的家屬怒斥此舉「嚴苛且殘酷」，各國也抨擊黎案為「政治審判」。英國政府則表示，將迅速與北京當局交涉。

苗栗三灣擬普發5千元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳庫罰金

苗栗縣三灣鄉緊鄰縣內人口最多的頭份市，但人口外移嚴重，目前全鄉人口約五千六百人，新竹縣橫山鄉去年十一月普發五千元，三灣鄉鄉代會近期臨時會也提案並通過普發鄉民每人五千元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放。三灣鄉代表會主席邱騰森指出，發放財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，行賄廠商依法院判決繳回公庫之罰金；並涵蓋三灣鄉公所向涉案廠商提起訴訟，請求償還之相關款項約三千二百萬元。

橫掃眾院316席！自民黨史上最佳戰果 高市：持續推動修憲

日本首相高市早苗帶領自民黨在八日眾院選舉拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在三月訪美會川普推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。

朝野僵局…府邀5院新春後茶敘 韓國瑜「化」字建言

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜透露，將在賴清德總統與五院院長新春茶敘時，當面提出建議。總統府昨天證實，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，時間仍待後續協調安排，並強調「政黨之間立場或有不同，但國家只有一個」。

高市早苗狂勝 震撼藍營

日相高市早苗在8日的眾院改選中，大獲全勝。《華爾街日報》分析指出，經此一役，高市得以進一步鞏固美日同盟。國民黨立委王鴻薇坦言，陸美兩大力量對日本選舉氛圍的影響，值得國民黨高度警覺。前藍委蔡正元也認為，賴清德總統可能走「台版高市早苗路線」，訴求的選舉手法會更刺激。不過，國民黨主席鄭麗文直言「放心」，日本對大陸絕不可能全面決裂，台灣要顧好自己，不能只做任人宰割的棋子。

日股慶祝行情 2大指數刷新紀錄

日本眾議院8日改選，首相高市早苗率領自民黨獲空前勝利，日股9日出現強勁祝賀行情，兩大指數先後刷新歷史紀錄。《金融時報》評論，日本罕見出現可望長期穩定執政的政府，有助於消除短期政治風險，在民主國家中特別出眾。

香港「壹傳媒」創辦人黎智英九日被依違反「港區國安法」，重判廿年徒刑，為中國強行在港實施該法以來判處的最長刑期。

苗栗縣三灣鄉擬普發5000元，財源竟是前鄉長温志強任內涉貪污、廠商繳回公庫罰金。

