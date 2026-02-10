為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄「駁二小夜埕」春節開張 露天電影、市集、街頭藝術熱鬧登場

    2026/02/10 07:08 記者蘇福男／高雄報導
    高雄農曆過年走春必逛的大型慶典「駁二小夜埕」，2月14日至22日（16日除夕休）將在駁二藝術特區熱鬧開張。（高市文化局提供）

    高雄農曆過年走春必逛的大型慶典「駁二小夜埕」，2月14日至22日（16日除夕休）將在駁二藝術特區熱鬧開張。（高市文化局提供）

    高雄農曆過年走春必逛的大型慶典「駁二小夜埕」，2月14日至22日（16日除夕休）將在駁二藝術特區熱鬧開張，今年結合露天電影、市集和街頭藝術演出，陪伴民眾歡喜過新年。

    高市文化局長王文翠表示，「駁二小夜埕」自2017年起舉辦，持續以文化、藝術及生活風格為核心，結合大規模市集與駁二園區的各項活動，提供農曆年假期最佳走春選擇，今年以「好日子」為主題，14日至22日（16日除夕休）每日下午2點至晚上10點在駁二特區熱鬧登場。

    今年小夜埕特別在大義公園推出「露天電影院」，活動期間每晚7點半於戶外空間放映精選電影，片單包含14日情人節放映《你的名字》、15日《命中註定那頭鵝》、17日《射鵰英雄傳之東成西就》、18日《腦筋急轉彎》、19日《動物方城市》，20日特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，21日《雞不可失》，22日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》，以多元題材陪伴觀眾度過春節假期。

    另主題市集超過250個文創品牌和美食攤位參與，範圍涵蓋大義區紅磚廊道、大勇區淺三碼頭及駁遊路，市集餐飲以「草莓口味大集合」為概念，各品牌紛紛推出多款期間限定特色餐食，並集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。

    活動期間也規劃多場音樂演出及街頭藝術表演，於園區各角落展開，民眾可近距離感受藝術融入生活的樣貌，感受駁二春節特有的熱鬧歡慶，更多活動資訊請至駁二藝術特區官網及社群平台查詢https://pier2.org/activity/info/1785/ 。

    駁二小夜埕安排多場音樂演出與街頭藝術表演，於園區各角落展開。（高市文化局提供）

    駁二小夜埕安排多場音樂演出與街頭藝術表演，於園區各角落展開。（高市文化局提供）

    駁二小夜埕集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。（高市文化局提供）

    駁二小夜埕集結國內外風格品牌、生活選物與特色創作者，呈現小夜埕特有的生活風格提案。（高市文化局提供）

    駁二小夜埕各品牌推出喜氣節慶氛圍餐食。（高市文化局提供）

    駁二小夜埕各品牌推出喜氣節慶氛圍餐食。（高市文化局提供）

    熱門推播