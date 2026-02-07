高雄有鹹蛋「花蓮有鹹魚」？太平洋燈會被嫌到爆

花蓮太平洋燈會斥資1980萬元，被民眾形容成「鹹魚乾、仰望星空的魚頭」的「花現」燈。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府今晚在傅崐萁任內斥資4.5億元的「日出大道」舉辦2026太平洋燈會開幕，但今年燈會被嫌到不行，現場有遊客搬出專業相機要取景，逛完忍不住嘆息，「好爛、沒一個漂亮」。花蓮市代表莊依婕更批評，「高雄有鹹蛋（超人力霸王），花蓮有鹹魚」？

太平洋燈會今晚開幕點燈，展出到3月8日，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁主持開幕晚會，上演長達440多秒的煙火秀，邀請花蓮出身的藝人巴大雄獻唱「最粗的戀人」、「舅媽」等嗨歌，但第一首歌唱到一半，麥克風突然沒聲音，現場一度陷入「沉默的尷尬」。

市民代表莊依婕說，人家高雄燈會今年有鹹蛋超人、超人力霸王，花蓮卻是「掛著晾乾的鹹魚一條」，真的是印證葉春蓮葉霸老師說的，「花蓮被這兩夫妻搞得又臭又髒」！她說，那兩夫妻都不會尷尬，結果尷尬的就是花蓮人」。

逛燈會民眾也嫌到不行，「不用10分鐘就逛完」、「材料很粗糙，還看到三夾板、瓦楞紙的毛邊」，剛做好的燈會，木板的油漆上還是髒髒的水漬，包括主燈等所有的燈都是用鋁管搭的，給人廉價和粗糙感。名產店老闆私下說「這種品質的燈會還不如不辦，完全無法吸引遊客」。有網友直接翻出採購網資料，竟然是採最有利標、1980萬元得標「一毛都沒少」，痛批「錢到底花到哪了」？

縣府觀光處說，今年的主燈「花好」由藝術家鄭乘騏領軍打造，跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，結合金屬風動結構，將特色物產與海浪轉化成視覺元素，是象徵豐收、祝福與自然循環運用會呼吸的「奇蹟之塔」，強調現場作品都是建築藝術B Group 團隊打造的藝術，美感是主觀的觀點，「尊重民眾看法」。

被嫌棄成「鹹魚乾」的作品「花現」。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁主持開幕。（記者花孟璟攝）

太平洋燈會主燈「花現騎蹟」，像個蛋糕形狀寶塔。（記者花孟璟攝）

今年太平洋燈會開幕晚會邀請藝人巴大雄演出，但歌唱到一半麥克風突然沒聲音。（記者花孟璟攝）

使用鋁管搭的主燈造景等，民眾逛逛後覺得乏善可陳。（記者花孟璟攝）

太平洋燈會今天開幕，但現場作品不多，民眾說「只花十分鐘就看完」。（記者花孟璟攝）

太平洋燈會主燈花現奇蹟，是鋁管搭建成的三層蛋糕形狀寶塔，加裝條狀燈飾，搭配400秒煙火燃放，但煙火放完就沒了。（記者花孟璟攝）

作品之一「慢下來」，外觀的金屬鋁管搭配山脈形狀的布幔，看上去只有滿滿的粗糙感。（記者花孟璟攝）

主燈之一｢小石花樂園」內部的木馬，剛開幕第一天軟墊都已經翹起。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府自創的IP「小石花」，裝置藝術材質卻是瓦楞紙，淋雨風吹後裂開。（記者花孟璟攝）

用瓦楞紙做的「小石花」底座，淋雨後又被風吹倒，馬上表皮磨損壞掉露出內部瓦楞紙。（記者花孟璟攝）

