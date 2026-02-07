日超商LOPIA進軍新竹遇難處 網友熱議 鄭朝方、高虹安都留言搶邀

日本超商LOPIA想進軍新竹地區遇到難處引網友熱議，包括新竹市長高虹安及竹北市長鄭朝方都留言搶邀。（記者洪美秀翻攝）

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）超商以高CP值的生鮮肉品深獲消費者喜愛，尤其日本和牛、牛舌和各種日本生活用品，來台總經理水元仁志日前在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受限於300坪以上基地與停車條件，遲未找到合適據點。貼文一出湧入上萬名新竹網友推薦選址，包括新竹市長高虹安、竹北市長鄭朝方都留言「搶邀」LOPIA進駐。

水元仁志在Threads發文，LOPIA目前最希望進駐新竹地區，但理想店面條件嚴格，包含基地面積需達300坪以上，若為路面店，停車位數量也須具一定規模；然而符合條件的物件不多，加上主動洽談合作的商業設施有限，使展店進度受阻。

水元仁志感性寫道：「明明那麼希望能早點進駐新竹地區，明明有那麼多朋友在等我們……難道LOPIA真的還無法在新竹實現嗎？」

貼文曝光後，吸引大批新竹市民與竹北網友留言推薦地點，包括晶品城、新光三越、站前SOGO、新竹火車站周邊，以及竹北高鐵旁的6+ Plaza、竹北遠百、享平方與原家樂福舊址等。不少竹科媽媽更是敲碗一定要來新竹。網友留言的訊息超過千則，引發討論熱度。

新竹市長高虹安也在貼文留言：「針對300坪以上的選址需求，將請市府相關局處主動聯繫了解細節，並強調非常歡迎LOPIA進駐新竹，讓我們一起把這份不可能變成好期待」；水元仁志也回覆高虹安：「進駐新竹是LOPIA目前最大的心願，也誠心希望能得到您的協助與支持，拜託您了」。

竹北市長鄭朝方也留言：「竹北的朋友們也一直在敲碗！這裡有著全台最年輕、對生活品質要求最高的市民朋友，LOPIA的職人精神與精緻食材，正是竹北這座美學城市最需要的。」鄭朝方提到：「我們也很期待LOPIA的進駐，若有任何選址或是需要公所團隊協助的地方，歡迎隨時討論，我們可以一起交換意見。希望這份生活的美好，能有機會在竹北實現！」

