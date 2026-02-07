讓文化成為日常 台南孔廟以五感雅集 開啟新年第1章

「首學明倫五感迎春」歲末雅集邀請書法家劉庭彰現場揮毫書寫春聯。（台南市孔廟文化基金會提供）

迎接新年到來，台南孔廟以「首學明倫五感迎春」歲末雅集，作為新年度文化活動預告，今（7）日在明倫堂前優雅登場。活動結合雅樂、書法、品茶、香道與花藝，透過五感體驗，引領民眾走進「全臺首學」，在歷史空間中感受府城深厚而內斂的生活美學，也象徵孔廟未來將逐步成為貼近市民的文化日常場域。

活動現場氣氛靜謐溫潤。傳承百年的「十三音」古樂低迴響起，樂聲在紅磚石階間流動，為明倫堂鋪陳出一幅安靜迎春的畫面。書法家劉庭彰現場揮毫書寫春聯，不少親子駐足參與，體會書寫承載的專注與禮序。

茶席之間，民眾低聲交談、細品茶香，讓節慶回歸生活本身的溫度；檀香與沉香交織的氣息，搭配時卉花葉的錯落佈置，為歷史場域注入柔軟而有秩序的美感，也呈現儒學文化中「日常即道」的精神內涵。

參與活動的林小姐表示，過去走進孔廟多半是觀光參訪，這次坐下來喝茶、寫字，反而感覺自己成為府城生活的一部分，「那種安靜感，是這座城市最獨特的心跳。」帶著孩子同行的王先生也分享，原以為孩子會坐不住，沒想到在樂音與墨香的氛圍下，孩子自然安靜下來，這份關於「禮」的身體記憶，比任何課本教學都還要深刻動人。

南市孔廟文化基金會執行長葉重利指出，全臺首學不僅是台灣教育的起點，在300多年歷史光影中，更應成為儒學生命智慧得以流動的場所。此次雅集結合南市中華花藝學會、中華心香雅集學會、全台首學茶鋪、府城陶坊蕭宏能老師及書法家劉庭彰的匠心設計，期盼台南孔廟從莊嚴的祭祀空間，逐步轉化為融入日常、可親近、可品味的生活美學基地。

「首學明倫五感迎春」歲末雅集還有茶席品茗體驗。（台南市孔廟文化基金會提供）

