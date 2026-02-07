為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄「鳳山光之季」登場 8公尺主燈點亮鳳山

    2026/02/07 20:06 記者陳文嬋／高雄報導
    高8公尺主燈「我愛鳳山」。（記者陳文嬋攝）

    高雄市「鳳山光之季」今登場，晚間舉辦啟燈晚會，高8公尺主燈「我愛鳳山」啟用，以鳳山吉祥物鳳凰為主體，地方民代齊聚點亮鳳山。

    此外，沿曹公圳創意踩街象徵飲水思源，1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境點亮鳳山，串聯鳳山車站大樓、大東文化藝術中心亮起來，陪伴民眾歡樂到元宵節。

    鳳山建城238年，鳳山區公所推出「鳳山光之季」，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境。

    今由「鳳山拾光遊」打頭陣，鳳山多里社區民眾600多人以創意裝扮，從鳳山捷運站出發，沿曹公圳踩街，走訪平成砲台、曹公廟、鳳邑城隍廟、鳳儀書院等景點，探索鳳山歷史文化，為活動揭開序幕。

    市府副秘書長王宏榮致詞表示，鳳山是傳統與現代兼容並蓄城市，還有衛武營、大東等藝文中心，鳳山光之季今年邁入第3年，已成為地方特色活動，集結鳳山里長、社團一起參與，還有眷村文化等在地特色，未來融入文創等，將成為高市特色活動。

    晚會邀請郭書瑤等藝人表演，還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等，民眾開心賞燈、看表演、逛市集、遊古城。

    鳳山光之季更串聯鳳山車站大樓「空中鳳城」、大東文化藝術中心、黃埔新村等亮起來。

    明天還有「鳳山舞告讚」節目迎賓，鳳山里長聯誼會、鳳山多里社區將帶來16個節目表演，歡迎民眾共襄盛舉。

    地方民代齊聚一同點亮鳳山。（記者陳文嬋攝）

    鳳山光之季今晚登場，民眾開心與發光棒棒糖合照。（記者陳文嬋攝）

