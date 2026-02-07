6.4億打造清水運動中心淪「大」賣場！開賣家具名床民眾傻眼

王立任爆斥資6.4億打造的清水國兒運竟淪「大賣場」。（王立任提供）

台中市政府斥資6.4億元興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用僅短短4個月，竟淪「大賣場」！台中市議員王立任今爆應是專業的市民運動場館竟被拿來舉辦「大型家具名床大展」，「運動場變家具行」，離譜情況讓民眾傻眼，痛斥嚴重背離場館興建初衷，市府毫無管理，根本失職。

台中市運動局指出，運營運廠商出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報運動局備查，已違反契約，運動局已要求廠商改善，並處以罰金，屆期未完成改善不排除對廠商連續處罰。

請繼續往下閱讀...

王立任說，清水國兒運斥資高達6.4億打造，本是為提供安全的運動環境所設，近日被發現竟自6日起到9日有「大型家具名床大展」堂而皇之進入舉辦，淪商業使用，專業的運動場館竟賣起家具、床墊等跟運動毫無相關的物品，會不會太離譜。

他說，且大型家具搬進搬出，若缺乏保護是否可能對場館造成損傷，他嚴正質疑，這場家具展究竟有沒有違反使用規則，市府主管機關竟放任這種離譜情事發生，根本失職。

王立任指出，國民運動中心外租舉辦非體育活動早有前車之鑑，宜蘭國民運動中心就曾因擅自出租辦理運動鞋特賣會，被地方政府認定違約並要求立即撤展、處以罰鍰，但當年宜蘭案販售的還是運動相關用品，台中的清水國民運動中心卻在賣家具、床墊，要求市府應立即改善。

運動局指出，清水國民暨兒童運動中心係依促參法委託營運，除提供球場、游泳池、體適能設施服務外，並附設有商業設施空間，需事先以書面申請並經運動局同意後，始得委託或出租他人，經查清水國兒運營運廠商，此次出租商業設施空間給家具業者辦理特賣會，雖未使用運動設施空間，但不符運動相關服務目的，且未事先報運動局備查，已違反契約，運動局已要求廠商改善，並處以罰金，屆期未完成改善不排除對廠商連續處罰。

王立任曝廣告質疑，斥資6.4億打造的清水國兒運竟淪「大賣場」。（王立任提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法