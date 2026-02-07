新北萬金杜鵑春季花展登場 30種特殊杜鵑一次看

新北萬金杜鵑花季登場，有各式的杜鵑花。（記者盧賢秀攝）

新北市萬里、金山是全台杜鵑第一大產區，年產量高達600萬株，新北市府舉辦春季花展今天開展，在金山和萬里地區展出10座大型杜鵑花藝作品，還有座「杜鵑美術館」展出30種特殊品種杜鵑，有的是新培育的杜鵑品種，預計春節萬里金山地區的杜鵑會盛開，民眾到北海岸泡溫泉、吃美食、欣賞浪漫的杜鵑花海。

今年花展以萬里、金山雙展場方式展出，結合法鼓山、金山漫遊、金山高中等在地知名團隊創作，共有10座杜鵑花藝作品，賞花兼具心靈療癒。金山中山溫泉公園打造「杜鵑美術館」，展出30種特殊品種或是新品種的杜鵑，市長侯友宜與地方人士今天為杜鵑美術館剪綵。

侯友宜說，萬里、金山是全台杜鵑第一大產區，近年市府推動「萬金杜鵑」品牌，年產量已經成長了二成，希望凝聚地方產業發展，吸引青農返鄉投入品牌永續經營，歡迎民眾「馬上出花」（諧音馬上出發），來北海岸泡溫泉、嚐美食、踏青賞杜鵑。

今年花展品牌總顧問凌宗湧表示，今年與新北市金屬門窗商業同業公會合作，在中山溫泉公園打造「杜鵑之道」，鋼板為材與杜鵑花藝融合「剛柔並濟」藝術創作，強調「萬金意識，柔中帶剛」的精神。

新北市農業局表示，花展即日起至3月8日，花展期間週末及例假日都有街頭藝人表演、小農市集及手作體驗課程，民眾來現場還可拍照打卡兌換限量「品牌美植袋」並可參加集章活動，只要走訪在地合作店家，集滿5個活動印章，即可至金山中山溫泉公園展區服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在展區內的「杜鵑解憂樹」上祈願。詳細內容請至萬金杜鵑官網查詢。

新北萬金杜鵑花季登場，展出農友產培育新品種杜鵑花。（記者盧賢秀攝）

新北萬金杜鵑花季「馬上出花」今天開展。（記者盧賢秀攝）

新北萬金杜鵑花季登場，超人「花裡有光」創作受小朋友喜愛。（記者盧賢秀攝）

新北萬金杜鵑花季登場，法鼓山也設置「心花開」淨化心靈。（記者盧賢秀攝）

