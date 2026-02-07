台南柳營、後壁揮毫送春聯有寓意 柳營加碼關懷185弱勢戶送紅包

後壁區公所今天舉辦迎新揮毫贈春聯活動，推廣閱讀和健檢保平安，區長李至彬（左五）等人展示送民眾的春聯。（公所提供）

農曆新年腳步漸近，台南柳營區、後壁公所都在今天（7日）舉辦揮毫贈春聯活動，也提供打流感疫苗服務，要讓民眾健康迎新春，柳營區加碼關懷弱勢活動，有185戶低收入、中低收入戶和獨居長者獲贈2000元紅包和民生用品。

柳營贈春聯暨關懷活動在柳營代天院廟埕登場，台南市長夫人劉育菁代表市長黃偉哲到場向鄉親送上新春祝福，並肯定柳營區公所結合傳統文化、藝文展演與公益關懷，讓年節祝福更具溫度與意義。包括柳營國中「柳營王醮出瑞獅」、欣榮幼兒園直排輪、華一幼兒園太鼓演出及新年律動為現場帶來節慶歡樂氣氛。

現場邀請書法名家何連成、劉博文、林杏嬌及曾華翊揮毫，為民眾書寫象徵吉祥如意的新春春聯，也有提供單字春聯DIY體驗，讓民眾親手書寫與拓印，感受傳統書法藝術之美。柳營區衛生所提供健檢和衛教諮詢。

柳營區長劉發仲說，感謝台昌樹脂、柳營明聖宮愛心會、生麗公司及東海鯉魚宮等善心廠商與團體熱心響應公益關懷，捐助禮金紅包及雞肉鬆、保健食品和禦寒褲子等物資近50萬元，嘉惠185戶弱勢家戶，讓新春祝福化為具體行動。

後壁區公所今天也舉辦迎新揮毫贈春聯活動，邀請書法家郭峻溢現場揮毫，更結合春聯拓印DIY讓民眾製作專屬年節裝飾，後壁衛生所則提供健檢服務，開來胸部X光檢查車和設置疫苗注射站，讓鄉親迎新春兼顧健康防護。為推廣閱讀，民眾向後壁圖書館借閱5本圖書，即可免費兌換手寫春聯1幅（每人限領兩幅），加贈限量小禮物。

後壁區春聯拓印DIY讓小朋友製作專屬年節裝飾。（公所提供）

幼兒園太鼓表演，炒熱柳營送春聯活動的年節熱鬧氣氛。（記者楊金城攝）

柳營區公所在柳營代天院舉辦揮毫贈春聯活動。（記者楊金城攝）

柳營親子書寫單字春聯DIY體驗，寫自己專屬的春聯。（記者楊金城攝）

柳營親子書寫單字春聯DIY體驗，寫自己專屬的春聯。（記者楊金城攝）

