高雄冬日遊樂園登場 陳其邁：超人力霸王現身守護城市

高雄冬日遊樂園登場，超人力霸王現身守護城市。（資料照）

「2026高雄冬日遊樂園」2月7日至3月1日在愛河灣登場，日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身高雄，市長陳其邁今（7）日受訪表示「超人力霸王已經開始展開他的任務，來保衛我們高雄」！

對於被問及「超人力霸王」議題，陳其邁表示，「我奉觀光局高局長的命令，她說我不能爆雷」，但實在是忍不住，因為昨天網路就開始瘋傳，包括Q版的超人力霸王，有在空中已經開始展開他的任務，來保衛高雄。

陳其邁也提到，有一艘由中信造船所提供的無人船，船上沒有人駕駛，是用無人船最新的技術，也象徵高雄科技的轉型。

他表示，「超人力霸王」們還有兩個大的公仔，15公尺大的2個公仔，另有昭和6兄弟，還有傑洛，還有巴爾坦星人，2個5米以及20個1公尺大的公仔，分布在高雄各個地方。

至於為什麼1公尺呢？陳其邁自承本來也納悶為何不是1米7真人尺寸一樣，原來是要讓小朋友能比較容易拍照，所以特別設計這些小公仔在高雄幾個重要的景點，今晚17點來愛河灣珊瑚礁群好望角，還有更多更多更精彩的節目。

高雄冬日遊樂園登場超人力霸王現身守護城市，陳其邁比出招牌動作。（記者黃良傑攝）

