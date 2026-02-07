為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄冬日遊樂園登場 陳其邁：超人力霸王現身守護城市

    2026/02/07 13:17 記者黃良傑／高雄報導
    高雄冬日遊樂園登場，超人力霸王現身守護城市。（資料照）

    高雄冬日遊樂園登場，超人力霸王現身守護城市。（資料照）

    「2026高雄冬日遊樂園」2月7日至3月1日在愛河灣登場，日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身高雄，市長陳其邁今（7）日受訪表示「超人力霸王已經開始展開他的任務，來保衛我們高雄」！

    對於被問及「超人力霸王」議題，陳其邁表示，「我奉觀光局高局長的命令，她說我不能爆雷」，但實在是忍不住，因為昨天網路就開始瘋傳，包括Q版的超人力霸王，有在空中已經開始展開他的任務，來保衛高雄。

    陳其邁也提到，有一艘由中信造船所提供的無人船，船上沒有人駕駛，是用無人船最新的技術，也象徵高雄科技的轉型。

    他表示，「超人力霸王」們還有兩個大的公仔，15公尺大的2個公仔，另有昭和6兄弟，還有傑洛，還有巴爾坦星人，2個5米以及20個1公尺大的公仔，分布在高雄各個地方。

    至於為什麼1公尺呢？陳其邁自承本來也納悶為何不是1米7真人尺寸一樣，原來是要讓小朋友能比較容易拍照，所以特別設計這些小公仔在高雄幾個重要的景點，今晚17點來愛河灣珊瑚礁群好望角，還有更多更多更精彩的節目。

    高雄冬日遊樂園登場超人力霸王現身守護城市，陳其邁比出招牌動作。（記者黃良傑攝）

    高雄冬日遊樂園登場超人力霸王現身守護城市，陳其邁比出招牌動作。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播