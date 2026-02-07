為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「鳳山光之季」今晚點燈 1.5公里10燈+10景點亮鳳山

    2026/02/07 13:26 記者陳文嬋／高雄報導
    「鳳山光之季」今晚點燈。（記者陳文嬋攝）

    「鳳山光之季」今晚點燈。（記者陳文嬋攝）

    鳳山今年建城238年，「鳳山光之季」今天登場，全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境點亮鳳山，600人將以創意裝扮巡水路踩街，「鳳山拾光遊」為活動揭開序幕。

    鳳山今年建城238年，鳳山區公所舉辦「鳳山光之季」今天登場，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境。

    今天下午將由「鳳山拾光遊」打頭陣，多里社區民眾600人將以創意裝扮，下午15時30分從鳳山捷運站2號出口出發，一同沿曹公圳巡水路踩街，走訪平成砲台、曹公廟、鳳邑城隍廟、鳳儀書院等景點，了解鳳山歷史文化。

    鳳山區公所今晚6時舉辦啟燈晚會，將點亮高8公尺、寬5.2公尺的主燈「我愛鳳山」，以鳳山吉祥物鳳凰為主體，融入山形與水波意象，凸顯鳳山地景與曹公圳綿延不息。

    啟燈晚會也邀請藝人郭書瑤、江志豐、琳誼Ring演出，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars則熱情應援，還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等，民眾賞燈、看表演、逛市集。

