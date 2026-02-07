為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭礁溪爭取特色遊戲場 縣府力拚年底動工

    2026/02/07 13:14 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣議員林聰池（前排右3）今天辦理會勘，力促縣府編列預算，早日動工興建。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣議員林聰池（前排右3）今天辦理會勘，力促縣府編列預算，早日動工興建。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府計畫興建4座特色兒童遊戲場，經縣議員林聰池爭取，其中1座確定落腳礁溪鄉玉峰段18地號公園用地，經費約2千多萬元，縣府允諾納入今年度追加減預算，無需等待中央補助款，力拚年底動工。

    宜蘭興建特色遊戲場計畫，隨著溪南地區的蘇澳、三星選址拍板，今年進入細部設計作業後，溪北地區也擇定礁溪玉峰及頭城烏石港用地，但經費來源尚待解決。針對礁溪最終定案於重劃區部分，縣議員林聰池今天辦理會勘，力促縣府編列預算，早日動工興建。

    林聰池說，礁溪目前不缺高樓，缺的是能讓孩子們安心玩耍的公共空間，歷經爭取興建、選址過程的重重困難，如今定案總算不負地方期盼，現階段要求縣府經費盡速到位、投入施作，為礁溪打造一處安全、友善且富有特色的兒童遊戲天地。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，為表縣府的重視與支持，經費部分將先行納入今年度追加減預算，無需等待中央補助款核定，即可啟動作業，盼能力拚今年底動工、明年下半年完工。

    宜蘭縣府工旅處補充，礁溪特色遊戲場鄰近市區、五峰旗風景區及假日夜市，具備人流潛力，因應周邊自然環境，將朝「自然探索」主題打造，包括森林冒險區、沙石沙坑區及彈跳旋轉區，另會同步向環境部爭取經費興建廁所，目標與遊戲場同步完工。

    宜蘭縣議員林聰池（右）辦理礁溪特色遊戲場會勘。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣議員林聰池（右）辦理礁溪特色遊戲場會勘。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛允諾礁溪特色遊戲場會力拚年底動工。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛允諾礁溪特色遊戲場會力拚年底動工。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府計畫興建4座特色兒童遊戲場，經縣議員林聰池爭取，其中1座確定落腳礁溪鄉玉峰段18地號公園用地，經費約2千多萬元。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府計畫興建4座特色兒童遊戲場，經縣議員林聰池爭取，其中1座確定落腳礁溪鄉玉峰段18地號公園用地，經費約2千多萬元。（記者王峻祺攝）

