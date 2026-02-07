為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東有機農場數百人拔蘿蔔 搶拔新春好彩頭

    2026/02/07 12:16 記者黃明堂／台東報導
    台東地區農會今天舉辦拔好彩頭活動。（記者黃明堂攝）

    台東地區農會今天舉辦拔好彩頭活動。（記者黃明堂攝）

    春節將至，台東地區農會今、明兩日在台東有機生態農場舉辦「拔得好彩頭」體驗活動，比起去年個頭大，還獲贈1條蘿蔔糕，人人興高采烈、滿袋而歸。

    數百位家長帶著孩子在泥土芬芳中穿梭，孩子們使勁拔出白嫩壯碩的蘿蔔，清脆的笑聲在田野間盪開，不僅為家裡添了鄉土美食，也在新春拔得好彩頭。

    去年的蘿蔔超小，讓參加的民眾怨聲連連，今年強化照顧，個頭大了許多，民眾很快裝滿一布袋，因車停遠，各個抱布袋走遠路，氣喘噓噓，卻也笑哈哈。

    農會總幹事李建通說，台東有機農場共25公頃的有機集團栽培區中，其中17公頃的水稻田孕育出了享譽盛名的「環頸雉有機香米」，另外8公頃則種植著洛神花、藥用植物與四季蔬菜。透過多樣化的輪作制度，農場不需要化學干預，便能自然維持土壤的活力與生態平衡，讓田間成了動植物最溫暖的家。

    他說，環頸雉有機香米是友善耕作與環境保育併行的結晶，成功取得「有機」與「生態」的雙重認證，自2022年摘下「精饌米獎銀質獎」後，更在2023與2024年蟬聯金質獎最高榮耀，成為台東土地最真摯的芬芳代言。

    活動現場展現了社區凝聚的溫情，在地青農與家政媽媽們悉心指導著大小朋友，從拔蘿蔔的巧勁到水稻耕作的學問，無不傾囊相授。農會盼透過手作實踐與親子共學，將「從產地到餐桌」的食農精神具象化，民眾在滿載而歸的同時，也深深體會到那份對土地的認同感，除了美味，更多了一份對大自然的感恩與傳承。

    台東地區農會今天舉辦拔好彩頭活動。（記者黃明堂攝）

    台東地區農會今天舉辦拔好彩頭活動。（記者黃明堂攝）

