    首頁 > 生活

    寒流過後還有冷空氣 未來一週難回暖 颱風論壇：過年才有明顯改善

    2026/02/07 12:16 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇指出，今日氣溫一路下降，週日至下週一是最冷時刻，各地非常寒冷，預估下週一是這波寒流最低溫時刻，多處須嚴防9度以下極端低溫。在這波寒流過後還有一小波冷空氣，預估要有明顯的改善應該得等到過年。 （圖擷自臉書）

    氣象粉專指出，受寒流來襲影響，今日氣溫一路下降，明天至下週一是最冷時刻，各地非常寒冷，預估下週一是這波寒流最低溫時刻，各地平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷等地，須嚴防9度以下極端低溫。在這波寒流過後還有一小波冷空氣，預估下週沒什麼大回暖的感覺，要有明顯的改善應該得等到過年。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）在臉書粉專發文指出，今日寒流南下，氣溫一路下降，越晚越寒冷。因水氣依然豐沛，北部、東部容易下雨，中部、南部多雲。明天因寒流籠罩，各地非常寒冷，進入最冷時刻。同時也屬於水氣逐漸減少的階段，北部、東部短暫雨後多雲，中部、南部放晴。

    至於下週一清晨，因寒流+輻射冷卻效應，是這波寒流最低溫時刻，各地平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷等地，須嚴防9度以下極端低溫，其餘地區約10度左右，乾空氣籠罩，全台晴朗。

    颱風論壇提醒，下週一、週二寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，夜晨輻射冷卻效應，依然寒冷，乾空氣籠罩，全台晴朗。

    颱風論壇在threads上也發文提到，昨日鋒面掃過，但大降溫還沒出現，各地仍有20度上下，但寒流本體今天才到，各地溫度下殺的時點，會是從今天下半天開始，將由北向南陸續降溫，晚間溫度將直接砍半，提醒民眾「別大意」。

    颱風論壇也提到，這波寒流過後還有一小波冷空氣，雖然不強，但間隔太短，讓下星期幾乎沒什麼大回暖的感覺，要有明顯的改善應該得等到過年。

