    不是科技大廠！南市工務局尾牙餐會 聖功女中活力熱舞迎新春

    2026/02/06 20:24 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市工務局公家尾牙變青春舞台，聖功女中韓舞社熱力開場。（聖功女中提供）

    不用科技大廠、也不是上市公司，公家機關的年終聚餐，同樣能成為青少年發光的舞台！迎接新春之際，台南市工務局尾牙餐會特別邀請聖功女中韓國熱舞社登台演出，13位女孩以熱力四射的舞步，為現場注入滿滿青春能量，用活力迎接馬年新春。

    這次演出由韓舞社社團組長黃朝俊老師與圖書館主任葉惠玉帶隊，鄭智文老師協助拍攝與記錄，地點選在華平路東東宴會館。受邀活動早在12月中旬即敲定，工務局也多次前往學校與師生討論演出流程、舞曲內容與場地配置，展現對學生表演的高度重視。

    參與演出的13位成員橫跨高一到高三，雖然聖功韓舞社創社僅2年多，卻累積不少舞台經驗。從校慶首演便引起全校轟動，社員們動作俐落、節奏精準，舞姿華麗又充滿自信，讓人留下深刻印象。

    演出當天彩排時，曾因場地配置臨時出現空間不足的狀況，但同學們迅速調整動線與站位，臨場應變展現高度默契，最終2段演出都獲得全場熱烈掌聲，工務局員工也紛紛給予肯定。

    尾牙高潮則由市長黃偉哲親自抽獎揭開序幕，市長一進場便掀起騷動，還脫下外套露出聖功冬季背心，讓現場的聖功女孩驚喜又開心地合影留念。市長更當場邀請韓舞社同學參加市府規劃的街舞賽事，讓全體成員興奮歡呼。

    台南市長黃偉哲穿聖功冬季背心，讓現場的聖功女孩驚喜又開心地合影留念。（聖功女中提供）

