兼具機能與公共美感 安南全民運動館引進民間專業經營

安南全民運動館結合水岸設施及城市景觀，獲得2024年國家卓越建設獎。（南市體育局提供）

安南區全民運動館終於等到「經營隊友」到位！台南市體育局推動的安南區全民運動館ROT案，已在去年（2025）12月30日正式與禔姆公司完成簽約，未來場館一完工、點交完成，專業團隊就能進駐接手，提供優質運動空間。

這座全民運動館就坐落在九份子重劃區核心地帶，周邊住宅快速成長、人口持續進駐，被視為安南區最具潛力的公共建設之一。整體設計主打「健康運動+綠水運動」，結合在地水岸環境與城市景觀，打造兼具運動機能與公共美感的現代化運動空間，並曾榮獲2024國家卓越建設獎。

未來場館規劃包含體適能中心、綜合球場、韻律教室與多功能教室，不論是想流汗、想揮拍、想跳舞，或單純找個地方動一動，都有空間可以發揮。透過ROT模式（民間投資增建，營運期屆滿後，營運權歸還政府），引進民間專業經營，市府希望未來公共運動設施得以長期穩健經營。

體育局表示，接下來將持續盯緊工程進度與品質，並與經營團隊密切溝通，確保場館啟用後能無縫接軌營運。未來不只滿足在地居民的日常運動需求，也希望成為社區交流、生活品質升級的重要據點。

安南全民運動館入口模擬圖。（南市體育局提供）

