週六寒流來襲！中部以北低溫破10度 東北部又溼又冷

週六（7日）寒流南下，中部以北低溫僅13至15度，甚至出現10度左右或以下低溫，其他地區早晚亦冷。

中央氣象署預報，週六基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度部分，明天寒流南下，北部及宜蘭清晨約16至18度，中部、台南及花東約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度，請特別注意保暖。

離島天氣：澎湖陰天，15至18度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖陰時多雲短暫雨，7至10度。

關於未來兩天天氣，天氣風險公司指出，週末（07-08日）受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，北部至東北部僅10–13度，中南部約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，恐出現10度以下低溫。

雖冷空氣後期水氣減少，但高山低溫條件明顯，海拔三千公尺以上高山、北部兩千公尺以上及東北部一千五公尺以上山區仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞風險。

紫外線指數方面，明天基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、宜蘭縣、連江縣為低量級，其他縣市為中高量級。

空氣品質方面，週六環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

