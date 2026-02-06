為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    弘道基金會助獨居長者除舊佈新 遠離電線走火危機

    2026/02/06 17:42 記者吳柏軒／台北報導
    弘道及時到79歲獨居長輩家中進行用電安全檢測，並媒合水電師傅修繕，化解60年老舊三合院電線走火危機。（弘道老人基金會提供）

    近期又有低溫寒流恐來襲，獨居長者除了注意保暖失溫，弘道老人福利基金會提醒，另一個隱形危機是用電安全，為此在每年歲末提供「寒冬助老」的「除舊佈新」服務，幫助長輩大掃除，避免環境危害健康之外，也趁機居家安檢，汰換危險物品與用電安全，就曾發現有老舊電線早被老鼠咬得坑坑疤疤，及時避免電線走火危機。

    獨居彰化老舊三合院的79歲老翁阿勇為中低收入戶，由弘道志工關懷訪視、送物資，社工在寒冬助老除舊布新服務中，進行居家用電安全檢測，發出紅燈危險訊號，讓老翁瞬間緊張，經水電師傅到府全面檢查，才發現60年屋齡的三合院，許多電線早已老舊不堪，多條被老鼠咬得坑坑疤疤，重新更換並教導電器使用安全等，讓老翁鬆口氣：「還好你們發現和協助，才沒釀成大事，能安心過日。」

    56歲獨居宜蘭鐵皮屋的阿銘（化名）則是中風多年、右側肢體無力，弘道提供長照服務，但個管員發現，其家中簡陋浴廁的熱水器早壞掉無法使用，一旁瓦斯桶更生鏽斑駁不堪，使他冬天只能擦澡或出門洗，但他行動不便，長期面臨生活與衛生困難，這波寒流，弘道趕緊協助更換熱水器，使阿銘終於能在家中舒服洗熱水澡。

    弘道副執行長劉佳盈表示，低溫寒流侵襲，須留意長輩保暖及家中用電安全，尤其老舊電線、延長線與電器插座使用等，而弱勢長輩不知這些潛在危機，或無力處理，弘道每年歲末協助，幫長者除舊佈新，也辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新等，提供年味服務，但目前寒冬助老服務尚有4成經費缺口，歡迎民眾與企業愛心支持。

    低溫寒流來襲前夕，弘道協助弱勢獨居民眾更換熱水器與瓦斯桶，終於能在家中洗個安全又溫暖的熱水澡。（弘道老人基金會提供）

