    首頁 > 生活

    台88高架延伸屏南快 地方盼儘速施工縮短黑暗期

    2026/02/05 22:59 記者陳彥廷／屏東報導
    屏南快說明會。（記者陳彥廷攝）

    屏南快速公路今天在獅子鄉、潮州鎮舉辦兩場說明會，公路局規劃顯示確定將從現有台88線快速公路延伸，於現有終點往東後再後南。當地民眾關心目前周遭車流量接近滿載，公路局除盡速動工外，更盼要在施工期要有完善配套減低交通黑暗期影響。

    屏南快的第一階段環評才於2月4日通過，公路局舉辦說明會也確定將從台88線東側竹田終點延伸往東至潮州東側，再往南進入來義、新埤、枋寮、枋山及獅子、車城等鄉，全長約65六公里，預計將設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口及車城等8個交流道。

    目前台88東側終點雖在竹田鄉，但潮州居民僅要經過潮州大橋即可銜接交流道，民眾除希望盡快動工，更擔心現有快道規模已常壅塞，遑論施工黑暗期，也擔心若交流道與沿山公路連通，將形成東側村落新的壅塞或事故熱點。

    竹田鄉公所秘書鍾定豪指出，竹田有無人機飛行場的飛友使用者眾，還有在地鄉親通勤，現逢上下班或假日常因車多壅塞已有困擾，更遑論未來施工期，因此希望施工單位不僅要儘早施工，更要完善工期疏導方案並加速施工減少陣痛，期待未來能因新的88快帶入更多遊客，活絡竹田。

    由於未來台86東延，預計將有大段路線與平面道路共線，公路局則強調「對在竹田上下交流道的民眾來說不變」公路局代表簡報時指出，未來屏南快就是從竹田端直接往東延伸，對大潮州地區的民眾而言不僅路線不變，還會因潮州東側的交流道讓鎮民出入多了選擇。

