新竹市焚化爐把自己焚進去？黑煙狂冒畫面曝 環保局說明了

新竹市有網友發文，「新竹市焚化爐把自己焚進去？這是那招啊？」影片中，焚化爐不斷冒出濃濃黑煙。環保局說明悶燒原因。

新竹市環保局說，有關今天（5日）在南寮可肉眼看見垃圾焚化廠有冒煙情形，是因竹市垃圾資源回收廠在今天下午1時40分因設備閥門無法正常關閉，造成爐內負壓無法維持，火焰回流造成爐區內有悶燒情形，環保局發現後，已即時隔離異常設備進行檢修，悶燒區域火焰在10分鐘內即時撲滅。後續貯坑內濃煙已持續抽除往空氣污染防制設備處理，不會影響焚化廠的運轉與焚燒。

環保局有做緊急應變，且在10分鐘內緊急處置完畢，若有必要會依空污相關法規定執行，不會袒護焚化廠的行為。

網友在臉書社群貼文說，新竹市的焚化爐把自己焚進去，真的有夠誇張的，整個南寮天空都是濃煙，環保局是主管空氣污染的機關，結果自己的焚化廠就是最大的空污污染源，真的超諷刺。其他網友留言說，「焚化爐真的發爐了」、「環保局要自己先開罰空污法」，整個南寮天空都是黑色一片，以為世界末日到了。

