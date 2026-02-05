就是不給看！海鯤號潛航測試 高雄港鏡頭君「持續放假」防洩密

海鯤號潛航測試，高雄港二港口直播停擺。（讀者提供）

潛艦海鯤號今（5）日進行第3次潛航測試，設置在高雄港二港口的直播監視器依舊停擺。網友發現，這次從停播到海鯤號離開碼頭，僅約1個小時，也就是海軍及台船不僅不給外界觀看，更讓網友無法從監視器判斷海鯤號何時出海。

不過，由於直播畫面遲遲沒有恢復正常運作，臉書粉專「諸葛風雲的異想世界」今晚發文表示，「因為鏡頭君持續放假，明天2/6（五）0800高雄港VTC塔台早點名」，似乎以此猜測海鯤號明天可能進行第4次潛航測試。

網友指出，高雄港二港口的直播監視器由高市府文化局紅毛港園區設置，原本都正常運作，但台船以涉及機密為由，要求文化局依指示關閉，所以從海鯤號第二次海測開始，前一晚就被關閉，卻也因此變成外界猜測海鯤號海測日期。也就是說，如果當天深夜關閉，隔天海鯤號就出海。

網友發現，此一觀察指標在1月29日首度失靈，因為直播當天上午約8點才關閉，海鯤號3個小時出海。今天7點多關閉，海鯤號8點多出海，縮短剩1個小時，甚至連重播畫面都被刪除。

臉書粉專「諸葛風雲的異想世界」，發文指「鏡頭君持續放假」。（圖擷取自臉書粉專「諸葛風雲的異想世界」）

