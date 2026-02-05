台北市春節3階段疏運 交管、停車費規範一次看

台北年貨大街是春節交通熱點。（資料照）

春節假期即將到來，今年連假2月14日至22日共9天，為應對假期疏運車潮，交通局規劃春節前、返鄉（收假）期間及春節假期三階段交通管制疏導。交通局預估，今年走春期間會以陽明山花海、動物園及關渡宮為熱點，動物園，針對周邊調整停車費率及管制措施，確保交通順暢。

交通局交通治理科長朱宸佐表示春節交通重點疏運分三階段，1月17日至2月14日年貨採買，人潮、車潮多集中市場、大賣場和百貨公司，每日14時至19時車流量較大；2月13日至16日為返鄉期間，轉運站、交流道、車站等為熱點，19日至22日收假，要留意返程車流致聯外橋樑回堵的狀況；14日至22日春節期間，熱門景點如陽明山花季、關渡宮、動物園與廟宇預期湧入大量遊客。

因應迪化商圈台北年貨大街及信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場費率調整，即日起2月15日止，大稻埕公園、朝陽公園、塔城公園、三號水門堤外及五號水門堤外停車場，民樂街、塔城街與西寧北路路邊停車格，將提高費率至50至80元不等；即日起至2月15日止，松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信廣場地下停車場，每個假日10時至20時停車費率調整為每小時80元。

交通局指出，連假期間市區公車原則依假日班次行駛，平日固定班次於假日停駛路線，除夕及初一維持停駛，其餘日期依一般日至少半數班次行駛；捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛；觀光風景區也加強交通管制疏導，仰德大道春節期間實施管制並視車潮機動調整，關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務。

此外，朱宸佐說，國道管制方面，因為過年期間北市車潮相對少，因此期間交流道沒有高乘載管制；在熱門景點Youbike將會加強車輛調度；另2月7日至22日禁止道路挖掘，避免影響用路。

停管處營運科長李杰儒說，若天候狀況良好，預估前往動物園的遊客將顯著增加，周邊停車場會有排隊狀況，考量過年期間團客需求低，路邊大客車車格視小型車停車需求做動態開放小客車停放。

路邊停車格位部份，2月16日（除夕）全市路邊停車格暫停收費；除夕以外的其他春節假期期間，除原週日收費路邊停車格，部分路段維持收費之外，其餘收費路邊停車格，均暫停收費；現場管制時段牌面採星期制者，不因不收費而改變管制內容，民眾停放路邊停車格時請務必詳讀標誌；至於貨車裝卸貨格位及限時格位部分，仍維持現場標誌時段管制內容。

路外停車場部分，停管處轄管之立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場），春節期間照常收費。春節期間停車費繳納期限維持不變 保管場仍可提供領車服務。

此外，北市境內255格「營業用共用臨停區」，開放貨車（不包含客貨兩用車）、復康巴士、長照車輛（福祉車、到宅沐浴車等）及計程車臨停20分鐘，春節期間比照現地牌面規定管制，未開放其餘車種熄火停放，請民眾多加注意避免違規。

