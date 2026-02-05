為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林業署推出「阿里山×高鐵聯票」春節暢遊阿里山、鰲鼓溼地山海風光

    2026/02/05 07:45 記者王善嬿／嘉義報導
    阿里山國家森林遊樂區小笠原山可眺望雲海、大塔山一角。（林業署嘉義分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區小笠原山可眺望雲海、大塔山一角。（林業署嘉義分署提供）

    農曆春節將至，林業及自然保育署與台灣高鐵合作，推出「阿里山×高鐵聯票」，旅客無論搭乘郵輪式巴士或台灣好行，購買阿里山相關套票，可享高鐵車票85折優惠，不僅能大幅縮短了旅客城際往返時間及舒緩車潮，交通、門票一次搞定更划算，旅客可利用春節假期，輕鬆體驗阿里山森林芬多精、到鰲鼓溼地賞鳥。

    林業署嘉義分署表示，阿里山除了日出、雲海聞名遐邇，旅客春節期間，還能到阿里山國家森林遊樂區的阿里山車站一樓大廳，參觀「適得其所 以動保挺野保」巡迴展，該展由嘉義分署攜手林鐵處、挺挺網絡社會企業共同舉辦，展覽包括互動遊戲、影片與掛軸圖文，讓大家認識遊蕩犬貓對野生動物造成的生存影響及生態衝擊；沼平公園戶外與室內還舉辦「從森林到森林」裝置藝術展，透過1963年的空照圖、129支標竿裝置標定建物位置，用瑞士建築手法重現過往聚落意象。

    觸口自然教育中心2月17至22日每天10點到12點、下午1點半至3點半推出「新春野望影展」，播放「真實蟲蟲危機：大城市」、「小小世界：珊瑚礁」國際生態紀錄片，從影片深化環境教育。

    嘉義分署表示，春節期間，鰲鼓濕地生態展示館舉辦鳥類主題窗花剪紙與蓋印春聯活動，還可觀察琵嘴鴨、赤頸鴨及尖尾鴨成群停棲曬翅，以及度冬的黑面琵鷺，提醒民眾，保持適當距離避免驚擾鳥類。

    沼平車站二樓舉辦「從森林到森林」裝置藝術展。（林業署嘉義分署提供）

    沼平車站二樓舉辦「從森林到森林」裝置藝術展。（林業署嘉義分署提供）

    民眾可透過阿里山與高鐵聯票，選擇郵輪式巴士或台灣好行上山。（林業署嘉義分署提供）

    民眾可透過阿里山與高鐵聯票，選擇郵輪式巴士或台灣好行上山。（林業署嘉義分署提供）

