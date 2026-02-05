為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄「鳳山光之季」搶先開箱 主燈「我愛鳳山」高8公尺亮相

    2026/02/05 00:12 記者陳文嬋／高雄報導
    主燈「我愛鳳山」高8公尺搶先亮相。（記者陳文嬋攝）

    鳳山今年建城238年，「鳳山光之季」全長1.5公里佈設10座藝術燈、10處光環境開箱，主燈「我愛鳳山」高8公尺今搶先亮相，2月7日登場為期25天，一路熱鬧到元宵節。

    鳳山光之季以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園占地9公頃為主，佈設9座藝術燈、4處光環境，串聯中華街、協和路曹公圳1座藝術燈、6處光環境開箱，將於7日晚間6時舉辦啟燈儀式，8日起每晚5至10時點亮鳳山。

    主燈「我愛鳳山」高8公尺、寬5.2公尺，以鳳山吉祥物鳳凰為主體，融入山形與水波意象，凸顯鳳山地景與曹公圳綿延不息；忘憂森林在多彩燈光照射下，與生態池波光浮動相輝映，形成變化萬千美景。

    還有不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道、彩色燈飾佈設長40公尺星光大道迎賓；公園草地打造大型發光棒棒糖，搭配散落一地發光球，民眾搶拍打卡超夯。

    值得一提的是，鳳山光之季將於7日登場，由「鳳山拾光遊」打頭陣，300人將以創意裝扮亮相，下午15時30分從鳳山捷運站2號出口出發，一同巡水路踩街，走訪平成砲台、曹公廟、鳳邑城隍廟、鳳儀書院等景點，了解鳳山歷史文化。

    啟燈晚會將於當晚6時舉行，邀請藝人郭書瑤、江志豐、琳誼Ring演出，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars也將熱情應援，還有食農暨文創市集、DIY手作體驗、街頭藝人表演等，民眾賞燈、看表演、逛市集。

    生態池波光浮動與忘憂森林相輝映。（記者陳文嬋攝）

    大型發光棒棒糖成為打卡熱點。（記者陳文嬋攝）

    不規則ㄇ字型打造彩虹光影隧道。（記者陳文嬋攝）

    鳳山光之季以愛心燈飾打造浪漫氛圍。（記者陳文嬋攝）

    鳳山光之季以七彩LED燈條，利用光的交錯與擴散，夜幕下勾勒出星際宇宙，象徵迎接璀璨未來。（記者陳文嬋攝）

    彩色燈飾佈設長40公尺星光大道迎賓。（記者陳文嬋攝）

