為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鳳山光之季」2/7登場 鳳山車站大樓黃光+爆竹應援

    2026/02/05 00:08 記者陳文嬋／高雄報導
    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（民眾提供）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（民眾提供）

    高雄市「鳳山光之季」將於2月7日登場，台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援，春節連假增添爆竹、煙花造型變化，燈會為期25天，一路熱鬧到元宵節。

    鳳山光之季以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園為主場地，串聯中華街、協和路曹公圳，綿延1.5公里，佈設10座藝術燈、10處光環境，每晚5至10時點亮鳳山。

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」設有1千多盞LED燈，剛完成燈光優化工程，將從2月7日至元宵節每晚5至10時，以黃光點亮應援鳳山光之季。

    鳳山車站大門造型牆將於春節連假前13日至22日每晚5時至隔天凌晨1時，增添爆竹、煙花造型變化，營造年節熱鬧氣氛迎賓。

    此外，文化局去年斥資3600多萬元，完成清代鳳山縣城殘蹟留存訓風、澄瀾、平成3座砲台牆體修補，以及東便門牆面、東福橋面修復，今年配合鳳山光之季燈光優化。

    還有黃埔新村提前點亮光影藝術，文化局於中軸道路打造多盞藝術燈，搭配創意燈飾光彩奪目，以每晚6時至10時，感受最佳光影效果。

    大東文化藝術中心知名造型燈也將配合鳳山光之季，自2月7日起提早於下午5時點亮，直到元宵節深夜10時；其餘園區高燈、鳳山溪旁豆莢燈也將同步點亮，延長至隔日清晨5時。

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（民眾提供）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。（民眾提供）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光、爆竹應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光、爆竹應援鳳山光之季。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播