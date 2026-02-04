手腳要快！春節應景盆栽 供貨略減1成

討喜的金桔，也是受歡迎的春節應景盆栽。（記者吳俊鋒攝）

蘭花是熱門的春節應景盆栽之一，民眾喜愛。（記者吳俊鋒攝）

銀柳、蝴蝶蘭、好彩頭的組合盆栽，加上討喜的裝飾品，年節應景，深受。歡迎（記者吳俊鋒攝）

農曆春節將至，家戶除舊佈新，應景的園藝盆栽陸續上市，價格平穩，包含當令的球根類，以及有吉祥寓意的植物等，都很討喜，深受歡迎。台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，受到預期心理影響，今年供貨量約減少1成，採買的民眾動作要快，利用時間衝一波。

黃毅斌指出，農曆年期間，進行應景的園藝布置，不僅為居家綠美化，也以繽紛的色彩，營造喜迎新春的熱鬧氛圍，帶來生機盎然的好兆頭，且在「拈花惹草」的過程中，還能讓自己心曠神怡，達到療癒效果，一舉數得。

黃毅斌指出，過年應景的植物，包含百合、杜鵑、鬱金香、風信子、仙客來、葉牡丹、繡球花、麗格海棠、彩色海芋等，買氣都不錯，而開得正漂亮的虎頭蘭、報歲蘭、蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭，也是春節熱門的園藝盆栽。

黃毅斌提到，也有民眾喜愛組合盆栽，銀柳、蝴蝶蘭結合好彩頭，營造出上、中、下的視覺層次，再搭配吉祥的裝飾品，豐富呈現。

黃毅斌說，至於諧音或吉祥等寓意的園藝植物，如金桔、銀柳、壽菊、招財樹、好彩頭、觀賞鳳梨...，更是居家必備，喜氣洋溢；目前各類應景盆栽都已完全到貨，提供採買民眾不同的選擇，農曆年前趕快衝一波。

歸仁區長朱雅宏推薦採買年節盆栽的民眾可至當地的七甲五街，並順遊轄內景點，拜仁壽宮、訪敦源聖廟，逛三井OUTLET，並到沙崙智慧綠能科學城巡禮，來趟不一樣的走春體驗。

農曆年將至，春節應景的園藝盆栽陸續到貨。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法