週末寒流報到「全台急凍」！ 未來天氣變化一次看 這天才回溫

週末寒流南下，全台氣溫急降。（資料照）

週末有鋒面和冷空氣報到，氣象署已將週末這波冷空氣升級為「寒流」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預測未來幾天天氣變化，最快可能要到下週一（9日）午後氣溫才會回升。

颱風論壇今晚PO文說，「綜合最新氣象資料評估，本週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地及花東縱谷，皆有機會出現明顯甚至極端低溫。整體來看，未來2天大幅回暖後，週末隨即轉冷、變化劇烈，請務必提前做好保暖與相關應對準備。」

接著颱風論壇預測未來幾天的天氣變化，明天（5日）水氣少，各地普遍晴朗穩定，白天舒適，夜間和清晨稍有寒意。週五（6日）位於鋒面前緣，水氣開始增加，全台雲量也逐漸增加，部分地區可能有零星飄與，白天和夜晨感受上和週四差不多。到了週六（7日），峰面快速通過，凌晨至中午這段期間，各地有下雨機會，下午隨著鋒面遠離，西部地區短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨；而這天寒流開始南下，各地氣溫將快速下降，越晚越冷。

週日（8日）寒流壟罩台灣，全台急凍，加上有水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會；中部和南部會放晴。下週一午前寒流持續影響，但轉為乾冷型態，全台晴朗；午後寒流預計將減弱，各地氣溫回升。

