來科學園區旁採草莓！台南新市靑農推動產業多元化

新市青農聯誼會長康世詮首度栽種草莓，產量穩定，每顆都鮮紅欲滴。（記者吳俊鋒攝）

推動地方產業多元發展，返鄉栽培有機蔬菜已10年的台南新市靑農聯誼會長康世詮，首度跨入草莓領域，正值收成期，每顆都鮮紅欲滴，令人垂涎，現場開放採果，由於緊鄰科學園區，相當熱門。

康世詮在故鄉打造的新市草莓園，位於港墘里，初步試種1分地，氣候正常，加上用心栽培、管理，第2期花的產量穩定，他預估收成可持續到農曆年後，歡迎大家利用春節連假一起來觀光採果。

康世詮指出，他選種市場深受歡迎的香水系列，並採安全用藥的方式栽培，也自己送驗，確保零殘毒，嚴格把關，讓親子們可以吃得營養又安心，享受健康的採草莓體驗，旁邊還有1處地瓜園，小朋友可以玩得盡興。

康世詮提到，除了草莓、地瓜之外，緊鄰的白蓮霧生態公園，有遊憩設施，適合小朋友放電，現場也靠近台1線，交通便利，提供親子接觸大自然的好地方。

由於康世詮的草莓園距離南科不遠，加上收成品質好，已是當地電子新貴們的最愛，利用空班或週休時就近採果，進入量產期，人潮陸續湧至，相當熱鬧。

正值產季，新市草莓園吸引親子採果。（記者吳俊鋒攝）

新市青農聯誼會長康世詮首度栽種草莓，正值採收期。（記者吳俊鋒攝）

新市青農聯誼會長康世詮首度栽種草莓，收成品質好，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

