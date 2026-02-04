謝典霖炫自家挑高籃球場 廖大乙：追趕跑跳影響主人氣運

彰化縣議長謝典霖豪宅內設有挑高籃球場，民俗專家廖大乙說，恐會影響主人氣運。（記者顏宏駿攝）

彰化縣議長謝典霖最近大方開箱溪州鄉豪宅，3、4樓打通成挑高室內籃球場，這個設計讓身為中華籃協主席的謝典霖頗為自豪，但風水師廖大乙說，就風水學來說「犯大忌」，因為打球時難免追、趕、跑、跳，砰砰磅磅的聲響，對主人的氣運並不好。

謝典霖在開箱自家豪宅時說，因為家裡夠大，他又一個人住，便把三、四樓的空間打造為籃球場，這樣設計是把運動融入家庭親情，家族的小孩經常在這裡相聚、打球，聯絡感情，如果不挑高，而是做客房，反而裝潢要花更大一筆錢。

但廖大乙表示，風水學講的是整棟房子的氣場，房子夠大，挑高無妨，更顯主人的胸懷大度、廣結善緣，營造氣派格局，但如果人住的地方，放入室內籃球場就不能「聚氣」。

他說，籃球場畢竟不同於桌球或飛輪、跑步機，它的面積大，如果主人的臥房是在二樓，上方三、四樓整層打球時砰砰磅磅作響，就會影響宅邸的氣場，會影響到房子的主人，打球的踩踏，更會把房子的「氣」打掉。他建議，球場可以設在頂樓見光的地方，打球產生的氣場擾動，會被大自然或陽光吸收，頂樓砰砰作響也不會影響到主人睡覺時的清夢，人自然會健康。

☆民俗說法僅供參考☆

