無人載具上線、低碳願景落地 成大跨域合作進軍澎湖

國立成功大學持續深化跨域合作與大學社會責任，校長沈孟儒今（4）日率團前往澎湖，與國立澎湖科技大學、澎湖縣政府共同簽署合作備忘錄。三方以「科技、文化、海洋」為主軸，將發展無人載具測試驗證場域，並推動文化行動、觀光創新與海洋科學研究，為澎湖永續發展與海洋創新應用注入新動能。

合作內容涵蓋研究合作、人才培育、技術研發與驗證，以及設備與場域共享等面向，整合澎湖科技大學的在地實證場域、成功大學的前瞻研究能量，並結合澎湖縣政府政策支持，促進科技成果在澎湖實地測試與落地應用。

重點合作聚焦潮汐綠電、海藻除碳、智慧養殖與藍色經濟等海洋科學研究，透過跨域整合，深化澎湖海洋科技量能，推動「低碳樂活澎湖」願景，同時培育具備跨域能力、海洋視野與創新精神的下一世代人才。

成功大學指出，成大作為台灣頂尖綜合大學，長期投入大學社會責任實踐，並積極扮演地方治理智庫角色，透過與地方政府及在地高教體系合作，為國家科技發展、區域創生與海洋永續提出具體行動。

合作備忘錄由成大校長沈孟儒、澎湖縣長陳光復與澎湖科技大學校長李文熙共同簽署。成大多位教研代表與會，展現整合校內研究能量、投入澎湖永續發展的高度重視。隨後，沈孟儒一行並出席澎湖科技大學新任校長李文熙就職典禮。

李文熙曾長年任教於成功大學電機工程學系，為教育部表揚的教育家典範人物，深耕產學合作與高階人才培育，並於被動元件關鍵技術與產業推動上貢獻卓著。

