台中文資園區「上元潮」特展 仕女高舉紅燈籠、遊客搶先摸開運紅牛

文化部「上元潮」民俗特展在馬年春節前開幕，網羅全台23項上元節特色民俗活動，新春期間在台中市南區復興路文化資產園區展出，不少遊客搶先體驗展區「春牛開運」，表演仕女高舉春聯燈籠為民眾祈福，新春期間從大年初二就開始迎客，歡迎闔家走春體驗台灣上元特有文化。

「上元節民俗」被列為台灣非物質文化遺產潛力名錄，文化部文化資產局長陳濟民、中央研究院院士李豐楙等人今天（4日）傍晚連袂參加「上元潮」特展開幕，展場華燈初上、紅色燈籠閃閃，表演仕女高舉「幸福」、「平安」燈籠為民眾祈福，不少遊客搶先體驗展區「春牛開運」，摸紅牛增添財運。

陳濟民說，上元文化不僅是台灣傳統民俗，也結合創新思維成為時代風潮，特別選在夜幕低垂時點燈開展，邀請遊客走進展間，讓身心靈五感充分沉浸傳統民俗與當代科技激盪饗宴。

本土傳統民俗中，上元節是天官賜福日子，民眾會在這天祈福、吃特色飲食，入夜後攜家帶口提燈走出門，夜遊、賞燈互祝福一年好運。

展覽分為四大展區，「上元好年頭」介紹台南鹽水蜂炮、台東炮炸肉身寒單爺、苗栗後龍慈雲宮攻炮城、雲林崙背水汴頭跌（跋）米籮、嘉義新港奉天宮天上聖母元宵遶境等14項經典民俗展現各地民間信仰能量。文化資產局強調，馬年新春大年初二（18日）開始迎客，每天上午9時到傍晚5時歡迎參觀。

