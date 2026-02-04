為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

    2026/02/04 22:24 記者邱芷柔／台北報導
    前內政部次長陳宗彥傳出疑似腦中風，目前仍在馬偕醫院加護病房觀察中。（資料照）

    前內政部次長陳宗彥傳出疑似腦中風，目前仍在馬偕醫院加護病房觀察中。（資料照）

    前內政部次長陳宗彥昨（3日）晚在台北與友人聚餐時，突感身體不適，疑似出現腦溢血症狀，隨即緊急送往馬偕醫院救治，目前仍在加護病房觀察中。消息曝光後，引發親友與政界人士高度關心，院方表示，醫療團隊全力投入，目前狀況已控制下來，但這幾天仍須持續密切觀察。

    根據親友透露，事發當時，陳宗彥察覺身體出現不適，隨即緊急送往馬偕醫院就醫，目前正接受專業治療並持續密切觀察。

    馬偕醫院院長張文瀚表示，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察，院方將持續以團隊方式照護、全力協助。至於進一步的病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。

    新冠疫情期間，時任內政部次長的陳宗彥出任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並在時任指揮官陳時中確診期間，暫代指揮官職務，成為當時廣為人知的「防疫五月天」成員之一。退居政壇後，他積極投入拳擊與韻律體操等運動推廣，長期參與社會體育活動，平日也常透過社群平台分享生活近況。

