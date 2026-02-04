中國恢復上海居民赴金馬旅遊 小三通一位難求恐再現

中國文旅部今天宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金門縣政府和旅遊業者多表示樂觀其成，但也有業者和民眾憂心，小三通恐怕再陷一位難求窘境。（記者吳正庭攝）

中國文旅部今天宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，金門縣政府和旅遊業者多表示樂觀其成，但也有業者和民眾憂心，「量」若增加，「質」也要提升，小三通恐怕再陷一位難求窘境；縣府說，會視實際需求，向交通部爭取加開船班。

對於中國文旅部聲明，外界解讀，剛巧回應陸委會主委邱垂正1月23日參加國立金門大學小三通座談會後的談話：「政府一直很歡迎中國福建以外的人民到金門觀光」、「目前為止，是中國方面設限；只要是小三通的旅客，政府是沒有分對象的」。

消息剛出，就有上海遊客反映，準備重返金門島。金門縣民宿旅遊發展協會前理事長鄭秀娜說，中國文旅才釋出消息，她就接到過去接待的上海客人電話：「很開心，很想再到金門走走」；上海客人認為金門是個有「人間煙火」的地方，很有人情味。

金門觀光、旅遊等相關公、協會得知中方恢復開放措施，多「樂觀其成」，觀光協會理事長周子傑指出，希望這條路越擴越寬，本來福建省，再開放上海，慢慢突破，更希望小三通趁勢一併增班，船班沒有增加，「效益等於0」；金門不能只當乖寶寶，應該直接向中央爭取小三通加開班船。

觀光特產協會理事長李鍾靈說，盼此舉為金門觀光「旱災」注入湧泉、強心針。旅行商業同業公會理事長翁炳信說，以上海人口和生活水平，應該會將金門包裹在福建、廈門遊程裡；根據過去座談共識，中國若能再開放「海西4省（中國「海峽西岸經濟區」）」周邊的福建省、浙江省、江西省和廣東省遊客到金門，對金門更有幫助。

金門縣副縣長陳祥麟表示，對於中方的作法，縣府樂觀其成，縣府過去一年多次派員前往廈門、福建，針對當地與金門的旅遊發展交換意見；以上海為例，基本是「團對團」，「上海到廈門、廈門再拉到金門，我們和廈門方面是有共識的」。為能照顧地區所有旅遊、特產業者，從上海來的遊客是以「團」來做，「個人遊」旅行社和餐廳很難受益。

陳祥麟說，縣府也會視小三通實際需求，前往交通部溝通，希望透過增班，提高小三通乘坐品質。

金門港新建旅運中心日前啟用試營運，縣長陳福海（左）專程前往碼頭迎賓。（記者吳正庭攝）

