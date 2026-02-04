為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    谷關龍谷樂園封閉近30年 地方期待重建觀景步道

    2026/02/04 21:45 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕於谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕於谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕於過年前到和平地區進行今年度第1次和平專案訪視行程，並於今（4）日假谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會，和平區代表徐裕傑提案，重建谷關龍谷瀑布觀景步道。

    參山處副處長廖錫標表示，台中市府曾提出步道修復可行性評估報告，業者希望自行修復，但因列入保護區與地質安全等問題，需由台中市都發局、農業局與經發局等局處審查，將配合市府審查評估。

    谷關風景區的龍谷樂園於1979年開幕，穿過龍谷彩虹大吊橋再步行2公里多可至終點龍谷瀑布，可惜受921地震損毀嚴重，吊橋也封閉至今，業者雖有意復建，礙於經費等因素仍無疾而終。

    徐裕傑表示，重建谷關龍谷瀑布觀景步道，可讓中橫歷史景點再現，帶動地方經濟與觀光產業發展。

    台中市觀旅局長陳美秀表示，龍谷瀑布步道現況坡道大，重建有挑戰性和困難，已函請參山國家風景區管理處，未來如果國家風景區要整理步道時納入規劃。

    龍谷吊橋封閉多年。（資料照，記者張軒哲攝）

    龍谷吊橋封閉多年。（資料照，記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播