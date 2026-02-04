谷關龍谷樂園封閉近30年 地方期待重建觀景步道

台中市長盧秀燕於谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕於過年前到和平地區進行今年度第1次和平專案訪視行程，並於今（4）日假谷關溫泉飯店會議室召開「和平地區發展」座談會，和平區代表徐裕傑提案，重建谷關龍谷瀑布觀景步道。

參山處副處長廖錫標表示，台中市府曾提出步道修復可行性評估報告，業者希望自行修復，但因列入保護區與地質安全等問題，需由台中市都發局、農業局與經發局等局處審查，將配合市府審查評估。

谷關風景區的龍谷樂園於1979年開幕，穿過龍谷彩虹大吊橋再步行2公里多可至終點龍谷瀑布，可惜受921地震損毀嚴重，吊橋也封閉至今，業者雖有意復建，礙於經費等因素仍無疾而終。

徐裕傑表示，重建谷關龍谷瀑布觀景步道，可讓中橫歷史景點再現，帶動地方經濟與觀光產業發展。

台中市觀旅局長陳美秀表示，龍谷瀑布步道現況坡道大，重建有挑戰性和困難，已函請參山國家風景區管理處，未來如果國家風景區要整理步道時納入規劃。

