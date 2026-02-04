助孤老、植物人 台電台南同仁捐16萬救助金、送年菜

台電台南區營業處長廖學智（左二）代表同仁造訪創世基金會捐助急難救助金。（台電台南區處提供）

台電台南區營業處同仁自行籌募16萬元善款，年節前夕由台南區處處長廖學智代表，到創世及華山基金會捐贈救助金，與華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀一起拜訪、關心獨居長輩，送上年菜，叮嚀長輩天冷多添衣、保重身體健康，預祝馬年行大運。

華山基金會今年舉辦第24屆常年服務暨「愛老人愛團圓」公益活動，關懷「失能、失智、失依」的弱勢長輩。台電台南區處同仁凝聚愛心，捐助華山基金會共8萬元，希望讓孤老能安心過年。吳品儀說，這些長輩多因親人早逝而獨居，隨著年紀漸長、身體多有病痛，急需社會大眾關懷與協助。

另外，台電台南區處同仁也參加今年創世基金會舉辦的第36屆「寒士吃飽30-送禮到家」活動，台南區處同仁同樣捐助8萬元、支持創世基金會將禮品及應急紅包送到弱勢家庭，節餘款項則轉作植物人常年服務及物資使用。

創世基金會台南分院院長孫淑媛說，近年經濟不景氣，影響大眾捐款意願，使得弱勢民眾生活條件更嚴峻，很感謝台電人員雪中送炭、持續對弱勢團體付出關心。台電台南區處說，期許藉由這些公益活動，引起大眾共鳴及響應，一同為弱勢族群付出更多支持與愛心。

台電台南區營業處長廖學智（中）代表同仁造訪華山基金會捐助急難救助金。（台電台南區處提供）

台電台南區處處長廖學智（左二）偕華山基金會人員拜訪獨居長輩，親手送上年菜，預祝長輩新春快樂！（台電台南區處提供）

